El gran interrogante ante el nuevo escenario: ¿cuánto puede valer el dólar a fin de año?

El domingo 7 de septiembre de 2025, el peronismo (Fuerza Patria) obtuvo una contundente victoria en la provincia de Buenos Aires, con más de 13 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza (LLA). Este resultado profundizó la incertidumbre sobre la continuidad de las reformas económicas del Gobierno y encendió todos los focos de alerta en los mercados.

La reacción fue inmediata: el peso se depreció entre un 3,5 % y 4 % frente al dólar oficial, cotizándose en torno a $1.413 Cinco Días. En paralelo, el dólar libre llegó a operar a $1.460 antes de estabilizarse en $1.425, mientras que el riesgo país escaló hasta los 1.100 puntos. La Bolsa de Buenos Aires sufrió una caída superior al 12 %, reflejando el nerviosismo generalizado.

La intervención del Gobierno para contener la devaluación, mediante ventas de dólares desde el Tesoro —no del Banco Central— logró estabilizar momentáneamente el tipo de cambio, ubicando al dólar oficial minorista entre $1.380 y $1.390.

Una referencia relevante en este contexto es el dólar cripto, que refleja la presión real en los mercados. Tras los comicios bonaerenses, estas cotizaciones digitales superaron ampliamente la banda cambiaria, alcanzando entre $1.440 y picos de hasta $1.470.

Proyecciones hacia fin de año

El informe del banco JP Morgan anticipaba dos posibles escenarios antes de los comicios:

* Escenario A (base): victoria ajustada del peronismo (menor a 5 puntos de diferencia) o triunfo del oficialismo. En este caso, se esperaría relajamiento de la presión cambiaria, disminución de tasas reales y recuperación de la actividad económica hacia el cuarto trimestre.

* Escenario B (adverso): victoria amplia de Fuerza Patria, lo que podría disparar el tipo de cambio hasta el techo de la banda cambiaria, en torno a $1.460.

Dado que el resultado efectivamente fue abultado (más de 13 puntos de diferencia), el país se encamina hacia el escenario B. En tal contexto, los analistas consideran probable que el dólar toque ese máximo antes de fin de año, especialmente si la intervención oficial se reduce y la incertIdumbre política persiste.