El informe del USDA dejó fuertes subas para la soja en Chicago y en Rosario

En el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas finalizaron la jornada en terreno mixto.

El trigo cerró con pérdidas luego de que el informe WASDE del día de hoy no presentara cambios en los valores estimados respecto del pasado mes, sumado a que se esperan mayores cosechas en Rusia, Ucrania y Canadá.

Por su parte, los contratos de maíz culminaron con subas en sus cotizaciones debido a que los mercados se posicionaron de cara al informe del USDA, reaccionando con altas ante pronósticos de menores stocks y mermas en los rendimientos del grano amarillo estadounidense.

Finalmente, la soja también registró ganancias de más de 5 p.p. Al igual que el maíz, los precios se vieron apuntalados ante previsiones de menores niveles de stocks finales, producto de menores volúmenes de producción, menor crushing y menores rendimientos.

La plaza local

En la primera rueda de la semana, la actividad en la plaza local se encontró signada por la publicación del Informe Mensual de Oferta y Demanda Agrícola (WASDE) por parte del USDA, registrándose cotizaciones entre estables y alcistas entre los principales granos negociados.

Por el lado del trigo, tuvimos ofrecimientos estables por parte de la demanda aunque el mercado se mantuvo acotado en su dinámica comercial, de la mano de una escasa cantidad compradores y sin condiciones a la vista por el cereal de la cosecha 2022/23. Por el trigo con descarga contractual, se ofrecieron de manera abierta US$ 280/t, sin cambios con relación al día viernes próximo pasado.

En cuanto al maíz, se observó un leve incremento en el abanico de posibilidades de entrega, con ofertas de compra que se mostraron entre estables y alcistas, excepto una baja puntual. Por el cereal con entrega inmediata, las ofertas se mantuvieron sin cambios en US$ 230/t, al tiempo que la entrega contractual cayó US$ 5/t hasta alcanzar los US$ 225/t.

Finalmente, en el mercado de soja y con un mayor número de participantes pujando por la adquisición de mercadería, se presentaron subas generalizadas entre las industrias locales y en sintonía con lo ocurrido en el mercado internacional de referencia. En este sentido, tanto por la oleaginosa con entrega inmediata como para las fijaciones de mercadería, las ofertas abiertas de compra presentaron incrementos con relación al viernes con valores que alcanzaron los $ 70.000/t.