El maíz cierra en alza en el cierre del lunes en el mercado de granos

En la rueda de hoy el mercado de granos contó con ofertas de compras alcistas por maíz, y entre estables y bajistas por la soja y el trigo.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 339/t.

Valores finales

- Por soja, U$S 330/t disponible, y en Mayo.

- Por trigo, U$S 205/t Mayo, y Diciembre.

- Por maíz, U$S 205/t disponible, y U$S 200/t Junio.

- Por girasol, U$S 440/t disponible, y U$S 350/t Diciembre.

- Por sorgo, U$S 215/t contractual, y con entrega en Junio.

Cierre del Mercado de Chicago

El trigo cierra con leves caídas, en tanto los granos gruesos finalizan con ganancias apuntalados por las preocupaciones que genera el clima frío y sus consecuencias sobre los cultivos a medida que progresa la siembra.

Trigo

Los contratos de futuros de culminan la primera rueda de la semana leves pérdidas presionados por la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de haber alcanzado máximos desde principios de marzo en las últimas jornadas. Sin embargo, el USDA informó que las ventas para exportación en la semana anterior alcanzaron las 613.500 t, por encima de las 550.000 que preveía el mercado, lo cual habría limitado las caídas.

Maíz

Los futuros de maíz finalizan con subas del orden el 1% apuntalados por las preocupaciones que genera el clima anormalmente frío para esta época en el medio-oeste norteamericano y sus posibles consecuencias sobre el avance de la siembra del cereal en el país norteamericano. Además, la persistencia del clima seco en Brasil podría afectar al maíz de segunda, lo cual habría dado mayor soporte a los precios. Por otra parte, el CFTC informó que los fondos de inversión aumentaron su posición larga neta en contratos de maíz hasta los 375.789 contratos.

Soja

La soja cierra la rueda con ganancias apuntalados por la solidez evidenciada en los mercados de aceites vegetales. Asimismo, la lentitud en el avance de la siembra de la oleaginosa en Estados Unidos también habría sumado a las presiones alcistas. Además, la debilidad evidenciada por el dólar frente a otras monedas en el día de hoy también habría oficiado de soporte para los precios, al tornar más competitivo al cultivo norteamericano en los mercados internacionales.

Por Luis Ciucci