El mercado cierra la semana con baja en las ofertas locales

En la jornada de hoy, el mercado mostró un menor nivel de actividad con una tendencia a la baja en los valores ofrecidos en sintonía con el mercado de referencia en Estados Unidos. El trigo, registró una merma en la cantidad de ofertas abiertas de compra con el foco puesto en los tramos de la próxima campaña comercial. El maíz, mantuvo una buena cobertura de posiciones con posibilidad de cerrar negocios y con una suba puntual para descargar en la próxima campaña. Por último, la soja ajustó con leves bajas en sintonía con el mercado en general y manteniendo los ofrecimientos en los tramos cortos de negociación.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago culminó la última rueda de la semana en terreno negativo entre los principales cultivos. Los futuros de trigo concluyen con caídas presionados por el cierre de posiciones y la toma de ganancias por parte de los fondos luego de las subas de ayer y de cara a un fin de semana largo en EEUU. El maíz, cayó tras la mayor suba diaria desde mediados de 2015 la rueda de ayer. A su vez, si bien la demanda china se mantiene sólida, las condiciones climáticas en el medio-oeste norteamericano se mantienen favorables para el desarrollo del cultivo, lo cual suma a las presiones bajistas. Por último, la soja siguió la tendencia general del mercado, sumado a que el clima se muestra favorable para el cultivo en las principales regiones productoras, lo cual alivia las preocupaciones en un contexto de hoja de balance ajustadas para la oleaginosa.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 94,3600 / 94,5600; + 0,03% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 811.115 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.862.538 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, se obtuvieron mermas en las cotizaciones en sintonía con el mercado de Chicago y se mantuvo el ofrecimiento en tramos cortos de negociación.

Por soja para fijaciones, la mejor oferta de la rueda de negocios se ubicó en US$ 340/t, US$ 5/t por debajo de la jornada de ayer. En pesos, esta oferta fue de $ 32.085/t. Por soja para entrega en los meses de junio y julio, se ofrecieron US$ 340/t, implicando una baja de US$ 2/t respectivamente.

GIRASOL

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por girasol.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, destacó un menor nivel de actividad y menor número de ofertas abiertas de compra. Por otro lado, los compradores se encontraron focalizados exclusivamente en los tramos de la próxima cosecha y ofreciendo valores estables respecto a la rueda previa. En este sentido, el segmento entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 se ubicó en US$ 205/t sin presentar variaciones entre ruedas.

MAÍZ

En el mercado del maíz, se observó una buena cobertura de ofertas abiertas de compra con recortes en las ganancias del día de ayer en sintonía con el mercado de referencia en Estados Unidos. No obstante, destacaron algunas subas puntuales en tramos de la próxima campaña comercial.

Por maíz con entrega inmediata y contractual, la oferta alcanzó los US$ 210/t, US$ 3/t por debajo de la rueda previa. Por maíz con entrega desde junio hasta el mes de diciembre, las ofertas se ubicaron en US$ 210/t, lo cual implicó un ajuste negativo de US$ 5/t respecto a la jornada de ayer.

En cuanto al segmento de campaña 2021/22, se ofrecieron US$ 185/t por maíz con entrega entre marzo y mayo, US$ 5/t por encima de la jornada previa. Para la entrega entre junio y julio cayendo US$ 5/t hasta US$ 165/t respectivamente.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.



Por Luis Ciucci