El mercado de granos arranca la semana estable

En el comienzo de la semana, la plaza local operó sin la referencia de Chicago, primando la cautela entre operadores.

Comenzó una nueva semana de negocios en el mercado doméstico, con precios entre estables y bajistas en los principales segmentos negociados. En este sentido, pudo verse un recorte en las ofertas de compra por maíz y soja, y precios mayormente estables por trigo. En el día de hoy, no operó el mercado de Chicago por ser feriado en los Estados Unidos, por esto, el mercado local operó sin estos importantes precios de referencia, primando la cautela entre los operadores. En este marco, no tuvimos una actividad comercial destacada, con menos compradores activos en mercado y precios que no parecieron tentar a la oferta en su mayoría. No se registraron ofertas abiertas de compra por girasol, ni por cebada y sorgo.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 94,5300 / 94,7300; + 0,18% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 955.369 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.844.573 lotes.

Mercado de las oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, se registró una caída en las ofertas generalizadas de compra por soja. A su vez, y a diferencia de lo evidenciado en la semana previa, no tuvimos compradores interesados en la oleaginosa de campaña 2021/22. Fuera de las necesidades puntales de entrega de mercadería, el volumen operado no destacó en la rueda de negocios de hoy.

Por soja para fijaciones se ofreció de forma abierta US$ 335/t, cinco dólares por debajo de la oferta del día viernes. El precio en pesos fue de $ 31.610/t. Esta oferta se generalizó entre las fábricas. No se descarta la posibilidad de alguna mejora en este valor.

Por el grano con entrega entre junio y julio, la oferta también se ubicó en US$ 335/t, también una caída de US$ 5/t entre semanas.

GIRASOL

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por girasol.

Mercado de los cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, a pesar de la presencia de un menor número de competidores en mercado, las ofertas de compra se ubicaron en sintonía con las del día viernes.

Por el cereal con entrega en el mes de junio, la oferta se ubicó en los US$ 210/t, mientras que para entregas entre julio y agosto la oferta mejoraba hasta US$ 220/t.

En cuanto al cereal de nueva campaña, el segmento que mayor número de compradores concentró en la jornada, los precios no sufrieron variaciones significativas. Para la entrega entre noviembre y marzo del año próximo se ofrecieron de forma abierta US$ 205/t.

MAÍZ

En el mercado del maíz, también contamos con un menor número de compradores pujando por mercadería, y mayor cautela entre los mismos a la hora de dar condiciones. En este marco, la tendencia en precios fue dispar, aunque con recortes en los principales segmentos negociados.

Por maíz con entrega contractual, se ofrecieron de forma abierta US$ 205/t, US$ 5/t por debajo de las mejores ofertas del día viernes. Este mismo valor se ofrecía también para las entregas entre junio y enero, también con caídas entre ruedas.

Con respecto al segmento de campaña 2021/22, la oferta para entregas entre marzo y mayo cayó hasta US$ 180/t, cinco dólares por debajo del viernes. Por otro lado, y con pocos compradores interesados, mejoró la oferta para entregas entre julio y agosto del año próximo, ofreciéndose US$ 170/t, cinco dólares por encima del viernes.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.

Por Luis Ciucci