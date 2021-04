El mercado de granos cierra la semana con algunas bajas

En la rueda de hoy el mercado de granos presentó ofertas de compras dispares, y discretos volúmenes comercializados.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 351/t.

Valores Finales

- Por soja, U$S 343/t disponible, y U$S 347/t en Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t Mayo, y U$S 210/t Diciembre.

- Por maíz, U$S 210/t disponible, y Junio.

- Por girasol, U$S 440/t disponible, y U$S 350/t Diciembre.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Cierre del Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, las subas continúan pero ceden en su intensidad, presionados por las ventas técnicas por parte de los fondos. Sin embargo, la escasez de suministros da soporte a los precios.

Trigo

Los contratos de trigo cierran con muy ligeras subas, sostenidos por un dólar débil que torna más competitivas a las exportaciones estadounidenses. Además, la persistencia del clima frío en las planicies estadounidenses también oficia de soporte para los precios, ante la posibilidad de que la condición del cultivo se vea afectada.

Maíz

Los futuros de maíz cierran con subas leves ganancias en sus posiciones más cercanas. Los mercados disponibles en EEUU se mantienen con bajos suministros, lo que da soporte a los precios. Además, el USDA informó ventas para exportación por 336.000 t, apuntalando al mercado. Sin embargo, también se observaron ventas técnicas y toma de ganancias luego de que el contrato con vencimiento más cercano registrase una ganancia del 11% entre el viernes pasado y este jueves, lo cual habría limitado las subas.

Soja

La soja culminó con leves ganancias, sostenida por una demanda de grano robusta frente a una escasa oferta de granos disponibles en los mercados físicos estadounidenses. Asimismo, el USDA informó ventas para exportación por 132.000. Al igual que lo ocurrido con el maíz, las ventas técnicas y toma de ganancias por parte de los fondos podrían haber limitado las subas.

Por Luis Ciucci