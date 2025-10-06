El mercado espera señales desde EEUU: caen los ADRs, pero suben los bonos en dólares

Los bonos en dólares operan con avances casi generalizados este lunes 6 de octubre mientras que los ADRs operan con caídas de hasta 2,5%. El mercado sigue esperando avances en las negociaciones que está llevando a cabo comitiva argentina (liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo) en Washington para intentar acordar la letra chica de la ayuda que brindará el Tesoro de los EEUU para el pago de vencimiento de deuda.

Los títulos en dólares extienden el rebote de la semana pasada, y suben hasta 2,6% encabezado por el Global 2026, mientras que Bonar 2029 avanza 2% y el Global 2035, un 1,2%. Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan bajó 7,3% el viernes a 1.080 puntos básicos.

El mercado espera algo más que señales, siendo necesarias más precisiones sobre el préstamo o programa para calmar las tensiones y garantizar el programa financiero independientemente del resultado electoral.

"Pese a que el oficialismo consiguió cierta tregua en los mercados la semana pasada, todavía prima la incertidumbre política y la volatilidad"

En un intento por calmar el mercado cambiario, el Gobierno dispuso a finales de septiembre eliminar temporalmente los impuestos a las exportaciones de soja y sus derivados, incluyendo el biodiésel, y las ventas de maíz y trigo, con la intención de incrementar la oferta de dólares. Mientras que las liquidaciones del sector agropecuario entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre alcanzaron los u$s6.102 millones, el Tesoro solo logró capturar u$s1.668 millones, apenas un 27% del total.

S&P Merval & ADRs

El S&P Merval cae 1% a 1.787.857,74 y un descenso del 1,3% en dólares, a 1.168,05 unidades. Las acciones cotizan con bajas de hasta 3,9% liderados por Ternium, seguido de Edenor (-2,9%), Aluar (-2,7%), Banco de Valores (-2,3%), BBVA (-2,1%) y Transportadora de Gas del Norte (-1,9%). El Merval acumula en lo que va del año una pérdida del 29,4% en pesos y un 45,3% en moneda dura.

En Wall Street, los papeles argentinos ceden hasta 2,4% de la mano de BBVA Argentina, Edenor (-2,1%), Cresud (-1,9%), Corporación América (-1,7%), y Grupo Financiero Galicia (-1,7%).