El ministro Agosto y el último acuerdo que firmó Guzmán antes de renunciar

El acuerdo entre Nación y la provincia de Santa Fe por la deuda histórica rubricado a mediados de semana se convirtió -tras su renuncia ayer sábado al Ministerio de Economía- en el último hecho relevante de la gestión de Martín Guzmán. Entre ambas decisiones, el ministro de Economía provincial, Walter Agosto, recibió a Ecos365 en su despacho para una extensa entrevista -junto con un otros periodistas- en la que habló de todos los temas que tienen que ver con su área y describió una hoja de ruta de lo que apuntan en materia económica en la segunda mitad del gobierno de Omar Perotti.

A lo largo de un encuentro de más de una hora se lo consultó hasta si podía o no caerse el acuerdo con el FMI pero aún no circulaba la posibilidad de que Guzmán renunciara como lo hizo 24 horas después. Vale aclarar que la salida de Guzmán no altera lo rubricado con Santa Fe "porque hay una continuidad jurídica". Explicó cómo con el acuerdo con AFIP recaudarán "holgadamente" por encima de lo que significa pagar el 1,9% de lo que ingresa a la provincia por coparticipación, sobre subsidios a la energía y tarifas de la EPE, cómo sigue Billetera Santa Fe y otras transferencias directas a la población, actividad económica y sobre su futuro después del 10 de diciembre de 2023.

Lo que permitirá el acuerdo con AFIP

El ministro Walter Agosto explicó que el acuerdo con la AFIP le permitirá conocer y simplificar los procesos de control e intimación que mejorarán ostensiblemente la recaudación de la Administración Provincial de Impuestos (API). Por ejemplo, podría enviar una intimación a todos los bancos y darles siete días de plazo para que vengan a pagar, cosa que hoy tengo que ir a hacer a las casas matrices que están en Buenos Aires, salvo del nuevo Banco Santa Fe y el Banco Municipal. A todos le tengo que hacer una inspección en particular, que no es una inspección es un requerimiento. Sln el acuerdo eso a mi me lo manda a la AFIP. No tengás la menor duda que nosotros no tenemos ningún temor a equivocarnos que vamos a ganar no solo porque vamos a ganar más y también vamos a ganar en el mejoramiento del funcionamiento de la API. A mi nadie me tiene que contar esta película porque yo ya lo hice cuando Alberto Abad era administrador de impuestos. En ese momento, la provincia de Santa Fe llegó a hacer operativos conjuntos con la AFIP, hoy no existe nada de todo eso.



Sobre cómo se llegó al acuerdo por la deuda histórica

Agosto explicó que "el gobernador ha tenido una persistencia desde el mismo momento que fue electo como gobernador. Esperó que Alberto Fernández sea electo en las Paso y a partir de ahí, sistemáticamente en todas las reuniones que tuvo con el presidente estuvo presente el tema de la deuda. La provincia presentó cinco solicitudes para que la Corte fallara. Hubo una intensidad en eso y en todas las mesas donde el gobernador y nosotros teníamos que estar con el Gobierno nacional".

El adelanto de fondos por la deuda que recibió Lifschitz

El ministro de Economía provincial explicó por qué de la deuda histórica se descontaron casi 10 mil millones de pesos. Señaló que durante la gestión de Lifschitz se acordó con Macri "recibir un bono, por un valor nominal de $10 mil millones como pago a cuenta de esta deuda. Era un bono de valor nominal de 10 mil 360 millones de pesos, ese bono no tenía cláusula de ajuste, devengaba una tasa de 6,7% anual. O sea que lejos del tema de inflación, además eran intransferibles y no tenían mercado, por lo cual la única opción que tenía la provincia era reservarlos e ir cobrando. De eso cobró algo más de 5 mil millones de pesos, porque era un bono a diez años, del 2018 al 2028".

"Se pagaba mensualmente en cuotas iguales. De todos modos, el punto era que eso estaba y ahora la sentencia de la Corte fija se tiene que descontar lo pagado. De esos 10 mil millones, la provincia cobró más de 5 mil millones, pero eso con la tasa de interés acumulada llega a casi 10 mil", detalló.

Cómo ve que evolucionará la economía

"Estamos en un contexto complejo por la inflación. Estamos viendo que en el primer trimestre la economía creció 7% y en el segundo trimestre ha desacelerado y eso es consecuencia del nivel de precios. En algún punto la inflación genera un amesetamiento. Acá tenemos una relación relativamente buena en términos de actividad pero claramente estamos viendo que ese nivel de crecimiento que había tiende a acotarse", estimó Agosto.

"No tenemos ningún indicador que esté para abajo, por eso yo digo que si la inflación, que todavía falta un poco para hacer una estimación del año, pero si se mantiene en los niveles actuales la economía de Santa Fe va a terminar creciendo, pero por ahí contrasta con el crecimiento del 10% del año pasado.

En ese marco, las cuentas fiscales también tienen su correlato porque el crecimiento real de la recaudación se ha acotado, cuando antes crecía a un 8% 9% en términos reales ahora lo está haciendo a un 3% o a un 4%.

Mandamos la cuenta de inversión a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas en tiempo y forma. Ahí hay una reseña como lo requiere la Ley de Administración Financiera, además del ejercicio pasado de los primeros cinco meses. En los primeros cinco meses la provincia tiene un resultado levemente superavitario que se va a tornar deficitario en junio cuando paguemos el aguinaldo. Estamos hablando de un desequilibrio en términos de nivel de cuenta totalmente razonable", agregó.

Y el segundo semestre

"Para poder proyectar -dijo Agosto- el año a mí me falta que transcurra por lo menos julio, depende de muchos factores y hoy todavía nosotros los ejercicios que hacemos son dos o tres escenarios. Yo creo que si la situación económica continúa como hasta ahora la economía va a continuar creciendo y la provincia va a tener un resultado fiscal levemente superavitario, levemente deficitario".

"Nosotros tuvimos un superávit de 200 millones de pesos el año pasado, si vos querés, podés decir superávit. También es cierto que nosotros tenemos ahora un presupuesto que es difícilmente comparable con lo que ocurría antes de la pandemia", consideró.

Para el titular de la cartera económica provincial, "antes de la pandemia el gasto público se definía entre el gasto corriente, salarios y jubilaciones y la obra pública. Ahora incursionó otro actor que son las transferencias, esas transferencias directas a familias, personas, instituciones, fundamentalmente vinculadas a la pandemia. Esto que yo les digo no es solamente en Santa Fe, es en todo el mundo, ahora el presupuesto se juega entre esas tres cuestiones. Está Billetera Santa Fe, el Boleto Educativo, están todas las asistencias que se hicieron a todos los sectores afectados, todos los impuestos que se dejaron de cobrar.

Cuando se compara un presupuesto del año 2020, 2021 ó 2022 con relación a los anteriores, si no hacés una nota al pie de que hubo una pandemia la comparación no resulta".

Qué pasará con las tarifas a la energía y transporte

"No son cosas trasladables directamente. En Santa Fe hay segmentaciones de hecho, hay un conjunto de contribuyentes que tienen otras tarifas desde hace mucho tiempo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y con Aguas Provinciales también hubo una política similar, con la pandemia y los efectos tratar de no golpear mucho el poder adquisitivo y que no se siga atrasando, eso es un poco la cuestión. Parece algo racional", explicó Agosto.

Y agregó que "también es cierto que muchas veces el subsidio al transporte estaba previsto en un monto en el presupuesto y después se hacen ampliaciones presupuestarias, así que yo creo que eso va a tener que ver con el tema inflacionario y la discusión planteada entre Nación y provincia, no lo haría linealmente con el tema estrictamente presupuestario.

La provincia tiene una política tarifaria muy prudente y acomodada a la situación, y que en promedio no supera la inflación y eso es así por una decisión del gobierno. La política tarifaria nacional es una referencia pero la provincia tiene su propia política tarifaria. Coincidieron en la pandemia porque Nación y la provincia de Santa Fe tuvieron las tarifas casi congeladas. Ahora ni siquiera se está planteando un recupero de eso, lo que estamos diciendo es que no siga perdiendo contra la inflación y eso es lo que está establecido este año y lo que se va a cumplir, veremos la política tarifaria para el año siguiente".

Nación está ajustando, ¿qué hará la provincia?

"Obviamente que si el contexto económico se restringe no hay magia. El correlato de la economía va también a las cuentas públicas y hay que tomar algunas decisiones. Nosotros tratamos de evitar modificaciones drásticas de la política fiscal, por eso tratamos de ver con la mejor perspectiva posible para anticiparnos a alguna cuestión. No hay que pensar que si hay algún escenario más restrictivo desde el punto de vista de la economía, la política fiscal vaya a tener alguna política vinculada a ajuste, lo que vamos a tener que establecer es un contexto diferente para tener un marco de recursos", proyectó Agosto.

¿Y dónde se podría ajustar?

"Nosotros no estamos pensando en nada de eso. Insisto con esto, aún cuando la economía se mantenga hasta ahora la provincia no va a tener dificultades desde el punto de vista fiscal. Billetera Santa Fe forma parte de lo que decía anteriormente, un programa nuevo con una importancia relevante y una lógica, poder dinamizar un sector de la actividad económica de los pequeños y medianos comerciantes que estaba destruido.

Para eso, había que poner plata adicional en el bolsillo de la gente, eso es lo que intentó hacer la Billetera en un principio. Al principio nadie creía, costó mucho, pero a medida que se fue haciendo ese volumen y fue funcionando la rueda empezó y claramente $5000 por persona como límite fue un tirón de demanda fundamental. Ahora obvio, con el transcurso del tiempo esos $5 mil se han reducido pero hay que tener en cuenta que la cantidad de usuarios ha multiplicado por cinco la cantidad que teníamos prevista entonces uno tiene que ajustar por precio o por cantidad. La provincia ha dejado libre el tema de los usuarios, si hoy hay cinco personas que no tienen Billetera y quieren hacerla la hacen, bueno, todo no se puede", explicó.

¿Pasa la próxima revisión ante el FMI la Argentina?

"Mirá cuántas veces se han modificado las metas fiscales, siempre. No veo un escenario donde Argentina aparezca incumpliendo. Primero porque los desvíos no van a ser tan grandes. Además puede haber desvío en otras metas que no sean fiscales. Si realmente en tantas otras oportunidades se han hecho redefiniciones de metas por qué no va a tener ahora la posibilidad el país de eso", estimó.