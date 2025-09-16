El oro levanta temperatura: consejos para aprovechar al máximo los precios bien altos

El precio del oro ha superado los US$ 3.500 por onza troy recientemente, alcanzando máximos históricos producto de incertidumbre global, expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Fed, y tensiones geopolíticas.

Los metales preciosos, incluido el oro, están siendo favorecidos por flujos hacia activos refugio ante la inestabilidad económica mundial.

Las proyecciones de analistas estiman que el precio podría continuar subiendo, o por lo menos mantenerse firme, si persisten la inflación, la debilidad del dólar en términos reales, y presiones geopolíticas.

Diversificar formas de exposición

No todo tiene que ser comprar oro físico: considerar ETFs de oro, fondos cotizados, o acciones de empresas mineras. Estas opciones permiten entrar con montos menores, menor logística, y mayor liquidez.

El oro físico (lingotes, monedas) conviene si te importa tener posesión tangible, pero ofrece costos de almacenamiento y seguro, además de riesgo de sustracción.

Protección contra inflación y devaluación cambiaria

En países con alta inflación o con monedas que se deprecian, el oro puede funcionar como resguardo del valor. Si sos argentino, este punto puede tener especial relevancia.

Tamaño de la posición prudente

Aunque el momento es atractivo, no conviene arriesgar una parte demasiado grande del patrimonio en un solo commodity. Muchos portfolios bien balanceados recomiendan que oro y otros metales preciosos ocupen entre un 5-15 % del total.

Momento de compra y escalonamiento

En lugar de invertir todo de una sola vez, puede ser útil escalonar compras en distintos momentos (DCA, dollar cost averaging), para mitigar riesgo de entrar justo en un pico.

Vigilar los retrocesos del mercado; si hay correcciones temporarias podrían permitir puntos de entrada más favorables.

Cobertura de riesgos

Considerar que si las tasas suben más rápido de lo esperado, o el dólar se fortalece, el oro podría caer. Tener instrumentos o posiciones que compensen (otros activos refugio, moneda fuerte, etc.) puede servir.

Perspectiva de largo plazo

Si no te apura el retorno inmediato, mantener oro como reserva de valor a largo plazo puede ser lo más seguro. Se tiende a resistir mejor las crisis y conservar poder adquisitivo.

Seguir de cerca variables macroeconómicas clave

* Inflación global y local

* Políticas de los bancos centrales (especialmente la Reserva Federal de EE.UU.)

* Evolución del dólar (y tasas de interés reales)

* Riesgos políticos y geopolíticos que afecten oferta o percepción de refugio

Riesgos a considerar

Más allá del optimismo, hay factores de riesgo: suba brusca de tasas, dólar fuerte, mejoras económicas globales que reduzcan la demanda de refugios, costos de almacenamiento del oro físico, liquidez deteriorada en algunos mercados o regiones.

En Argentina: costos de importación, aduanas, posibles impuestos especiales, fluctuaciones cambiarias para quienes operan en pesos, riesgos legales o regulatorios.

Riesgo de especulación: muchos participantes pueden generar movimientos volátiles, retrocesos bruscos.