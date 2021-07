El plan del Gobierno para frenar los incrementos en internet y telefonía

A través del Decreto de Necesidad de Urgencia 690/20, el Gobierno el Gobierno busca controlar el esquema de aumentos de las compañías que brindan servicios de telefonía fija y móvil, internet y TV paga.

Esta normativa declara obligatoria la Prestación Básica Universal (PBU), que fija que las compañías de telecomunicaciones sumen abonos económicos, al considerar que se trata de servicios esenciales para la ciudadanía. Sin embargo, empresas como Telecom, DirecTV y Telecentro lograron fallos judiciales favorables que las avalan a disponer libremente de su política tarifaria.

Ese trío de compañías está avalado por un fallo judicial que hizo lugar a la medida cautelar que presentaron, y que les permite no seguir la línea que se impone desde la Enacom, según informó El Cronista. Esto sucede al contrario de empresas como Movistar y Claro que deben acatar la medida fijada por el gobierno, la cual establece sumar dos paquetes de datos: uno de $200 al mes y otro de $18 al día. En el caso de la telefonía fija, el precio final será de $380.

A través del Decreto de Necesidad de Urgencia 690/20, el Gobierno determinó que, al considerar a los servicios de telefonía fija y móvil, internet y TV paga como esenciales, sus precios deben estar regidos y controlados.

De acuerdo con las fuentes consultadas por El Cronista, el Gobierno quiere ahora terminar "con las distorsiones que esto genera en el mercado", y luego de presentar el caso ante la Corte Suprema, ahora analiza pedir un per saltum para apurar una determinación respecto de cómo sigue este tema.

"La medida que hoy favorece a las empresas en ningún momento habla de que el DNU es inconstitucional. Es por esto que no se entiende cómo se le puede dar lugar a una presentación como esa. Lo que queremos ahora es que la Corte tome una postura", sostuvieron las fuentes oficiales.

Además precisaron que, en caso de que el fallo sea desfavorable para el Gobierno, "se realizarán los cambios que sean necesarios para que no haya ningún inconveniente con su aplicación".

Otras empresas, como Movistar esperan el fallo de la presentación propia que hicieron, aunque mientras tanto se sienten amparados por el fallo que logró la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), organización dentro de la cual se encuentra la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra), de donde las empresas son miembros.

En cuanto a la estregia, el medio señaló que el Gobierno pretende justamente frenar todo este envión judicial que está complicando el congelamiento de tarifas que se pretende imponer, pero que de algún u otro modo las compañías logran sortear.

De hecho, hace tres semanas, desde la gestión nacional realizaron la primera presentación ante la Corte Suprema, aunque en algunos días más, si no aparece ninguna respuesta, sí se recurrirá al per saltum.

Mientras tanto, la apuesta oficial pasará por la aplicación de multas para aquellas compañías que no cumplan con lo que establece el DNU, aunque en estos casos comenzarán a correr también las diferentes lecturas judiciales, ya que algunas de las firmas no tienen fallos a su favor en particular, sino que se amparan en otros, como el de la ATVC.