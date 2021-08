El presidente del Banco Central dijo qué tiene que pasar para que se flexibilice el cepo cambiario

Para Miguel Ángel Pesce, titular del Banco Central, la flexbilización del cepo cambiario podrá producirse a medida que crezcan las exportaciones y se incremente el ingreso de dólares del país. “En la medida que continúe el impulso exportador, seguiremos reduciendo nuestras restricciones cambiarias para llegar en algún punto, lo más pronto posible, a no tener que necesitar de este tipo de controles”, dijo en el marco del Council of the Americas.

El funcionario consideró que el país tiene limitaciones tanto en el sector externo como en el desarrollo del mercado de capitales, y que para el primer caso, la solución pasa por exportar más. Recordó que en 2011 el país había vendido al mundo por u$s83 mil millones, pero luego cayó a u$s60 mil. Adelantó que este año se exportará en torno a los u$s70 mil millones.

En este sentido fue que defendió las restricciones cambiarias. “Si exportamos alrededor de u$s60.000 millones, un país que en un año normal de crecimiento del producto necesita más de u$s60.0000 millones sólo de importaciones de bienes, necesita tener algún mecanismo regulatorio de la administración de su mercado cambiario”, explicó.

No obstante, resaltó que a medida que las exportaciones comienzan a crecer “hemos mejorado nuestra regulación cambiaria especialmente orientada a que aquellas empresas que incrementan sus exportaciones”. En esta línea, destacó que el Banco Central estableció que, ante un incremento de exportaciones en el período 2020 /21, las empresas puedan disponer del 5 al 15% para realizar pagos que estaban restringidos al exterior.

“Estamos estudiando nuevos financiamientos a conceptos que hoy están restringidos en nuestra regulación cambiaria; en la medida que las exportaciones crezcan, nuestro saldo comercial crezca y podamos acumular reservas, las restricciones continuarán reduciéndose también”, analizó y agregó que el país necesita de mayor inversión extranjera y de un mercado de capitales que convierta el gran ahorro de los argentinos en inversión.

Mencionó que los argentinos cuentan con 400 mil millones de dólares en activos en el exterior y las estimaciones del BCRA arrojan que hay 100 mil millones de dólares en billetes en nuestro territorio, lo que se traduce en “una liquidez mayor que la que manejan algunas regionales de la Reserva Federal de los Estados Unidos”.

Expresó que sin un mercado de capitales maduros, este contexto se traduce en más inflación. “Si el mercado de capitales no se desarrolla, en una economía dolarizada como la argentina cada vez que se incrementen los ahorros va a haber presión sobre el mercado cambiario y esto puede traducirse también en presiones inflacionarias”, manifestó.

En este tema, también le pegó a algunos empresarios. “Nosotros reconocemos que la inflación tiene una causalidad múltiple, tiene que ver con situaciones en la que la oferta no responde a la demanda, hemos visto recomposición de márgenes de empresas industriales que aumentaron sus precios en el orden del 80 al 90%”, disparó aunque aclaró: “Esperamos que estos fenómenos se morigeren en el futuro, que la inflación se modere en los próximos meses”.