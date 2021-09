El tenis argentino enfrenta escasez de pelotitas por trabas a la importación

Deporistas amateurs, profesionales e inclusive entrenadores alertaron sobre la escasez de pelotitas de tenis en Argentina. Las mismas se obtienen a partir de la producción nacional y también de la importación, pero en la actualidad ambas ven restringido su ingreso en el mercado local.

Esta situación llevó a que incluso deban suspenderse torneos por no conseguir el elemento más básico de este deporte. En agosto, Guido Pella, integrante del plantel que ganó la Copa Davis, evaluó que es muy difícil entrenar en Argentina porque "además del frío, en el país no hay pelotitas".

Si bien existe una fuerte producción local de este insumo, las mismas se destinan a los deportistas amateurs, mientras que los tenistas profesionales utilizan pelotitas de una mejor calidad que generalmente son importadas. En ambos casos, la demanda no logra ser satisfecha.

Los torneos profesionales presentan un estándar de calidad mínimo que implica que las pelotitas a utilizar deben ser necesariamente importadas. Al no poder lograr el abastecimiento necesario, varios torneos infantiles y juveniles de la Asociación Argentina de Tenis fueron cancelados este año.

Trabas en su ingreso

Según estimaciones, el tenis nacional necesita entre 700 mil y un millón de pelotitas al mes. Entre las razones que derivaron en este problema aparecen medidas impositivas, bloqueos a la importación, falta de inversión y el tipo de cambio. Las reglamentaciones vigentes para la importación provocan demoras de entre 3 y 6 meses para liberar los productos de la aduana y pagos arancelarios y de almacenamiento de los contenedores.

Actualmente, los precios de tres pelotitas sueltas cuestan en Argentina entre $900 y $1.000 que, al tipo de cambio oficial, serían 9 y 10 dólares aproximadamente. Por otro lado, el tubo presurizado de tres pelotitas tiene un valor de entre $1.250 y $1.950 (entre 12,50 y 19,50 dólares).

En Argentina son dos las principales empresas que fabrican pelotitas de tenis. Mafer, por un lado, informó que su producción ronda las 5 mil unidades diarias. Penn, por el otro, logra un abastecimiento máximo de 26 mil al día, aunque actualmente su capacidad de producción está a la mitad.

Para aumentar su producción, los dueños de las fábricas aseguran que es necesaria una inversión que les permita mejorar los números, algo que aún no llegó. En el caso de la importación, las empresas extranjeras con presencia en el país como Babolat, Wilson, Dunlop y Head no pueden publicitar sus productos ya que no pueden garantizar una regularidad en su ingreso.