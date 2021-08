El trigo subió a su máximo en tres meses, la soja y el maíz también tuvieron alzas

El precio de la soja logró revertir las bajas y cerró con una suba de US$ 1,5 en US$ 521,3 para la posición agosto. El maíz también subió US$ 4,3 a US$ 219 en la posición septiembre, pero la variación destacada fue para el trigo, que avanzó más de US$ 10 y quedó cerca de los US$ 270.

Para el trigo la suba de hoy configuró un máximo de tres meses: "De la mano de compras técnicas y proyecciones bajistas de la producción global del cereal, los precios continúan el rally alcista", citó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Se espera que el trigo de primavera siga perdiendo condición en Estados Unidos, en vista de los bajos rindes que se vienen observando en la cosecha recién iniciada. Además, compras por parte de Argelia y Egipto también dinamizaron el mercado en la jornada alcista.

Para el maíz hay incertidumbre por el potencial impacto de la sequía sobre el Cinturón Maicero en los Estados Unidos, informó Agrofy News. No conforme con ello, la cosecha de maíz de segunda se proyecta en 51,6 Mt, muy detrás de los 70,5 Mt del año pasado, de acuerdo con la consultora AgRural, mostrando un grano amarillo brasilero con su peor rendimiento en 10 años, consecuencia de la fuerte sequía y el frío posterior.

Desde Grassi, informaron que en el mercado de los Estados Unidos, los cuadros de soja exhibieron mejorías, cuando el mercado esperaba un deterioro en los mismos. En maíz, la caída en las condiciones fue ligeramente mayor al esperado. La cosecha de trigo de primavera, avanzó a un ritmo superior al descontado.

Desde fyo repasan que el mercado sigue regido por el climático norteamericano, tomándolo con cautela y posicionándose de cara previo al informe del 12 de agosto. Además, con las variaciones características frente a la publicación del USDA de los lunes, los datos semanales de condiciones de cultivos en EE.UU. Por otra parte, aparecen los datos de exportaciones y de inspecciones semanales dándole sustento a los precios.

En el ámbito local, la cosecha del maíz tardío acercándose a su fin mientras se mantienen los problemas logísticos con la bajante del Río Paraná.