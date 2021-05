El turismo de vacunación crece entre rosarinos: cuánto cuesta y qué opciones hay

Frente a la segunda ola de contagios de coronavirus, desde Argentina unos meses atrás aparecieron consultas de personas interesadas en viajar a vacunarse al exterior. El tema tomó relevancia de la mano de algunos famosos como Yanina Latorre, que grababa videos contando cómo era el proceso para recibir la dosis en Estados Unidos, país que ofrece esta posibilidad a los extranjeros.

El fenómeno empezó con fuerza en Buenos Aires, pero se fue extendiendo hacia otras ciudades. La demanda de rosarinos es creciente desde abril, cuando comenzaron a contactarse con agencias para planear su viaje a Estados Unidos.

Si bien al principio el destino elegido para recibir la vacunación era Miami, hoy en día se está habilitando el ingreso de turistas por otros aeropuertos ubicados, por ejemplo, en Nueva York o Las Vegas, los cuales también empezaron a disponer de turnos para vacunación.

En Rosario, una de las agencias que se encuentra coordinando este tipo de viajes a Estados Unidos es la empresa Aiello & Carbonari. Según contó su titular, Cristina Carbonari a Ecos365, comenzaron a ofrecer esta opción en el mes de marzo, aunque las consultas se empezaron a sentir con fuerza en abril, cuando "el ritmo vacunatorio en Argentina mermó y se supo que la campaña iba a demorarse".

En su caso, la agencia se encarga de conseguirle a los interesados el pasaje de avión y el alojamiento en base, por supuesto, al precio que los mismos estén dispuestos a pagar.

Carbonari contó que también le facilitan links donde se les acerca toda la información sobre cómo acceder a los turnos para vacunación ya que esta parte debe gestionarla cada persona en particular en base a las vacunas disponibles y plazos de aplicación.

"Llamamos a ser muy cuidadosos a la hora de hacer esta clase de contratación. De nuestro lado, les brindamos todo el asesoramiento acerca de la documentación necesaria y los PCR requeridos para ingresar a cada lugar. También, sobre la posibilidad de que los vuelos deban ser reprogramados o incluso puedan cerrarse las fronteras, algo que ya pasó y en donde todas las agencias debimos trabajar arduamente para repatriar a las personas que se encontraban afuera", señaló la empresaria.

Otra agencia local que se encuentra trabajando en este segmento es Procopio Turismo. Por su parte, además de ofrecer el hospedaje, los pasajes aéreos, el seguimiento de vuelos y, en caso de suceder, la reprogramación de los mismos, ofrecen el servicio de contacto con establecimientos que aplican las distintas dosis.

"Si bien en Estados Unidos hay múltiples espacios como farmacias y hasta cadenas de supermercados que vacunan a la población y a los turistas, para aquellos que precisen tener todo resuelto de antemano, les garantizamos los traslados y la gestión de los turnos a través de colegas en destino", destacó Vanina Procopio.

Precios y opciones

Cuando Aiello & Carbonari comenzaron a incursionar en el turismo de vacunación en marzo, la titular contó que se conseguían vuelos que rondaban los u$s 600. Sin embargo, su precio fue escalando y hoy figuran vuelos que llegan a los u$s 2000, dependiendo la aerolínea y si es directo o con escalas. En esta sentido, Procopio consideró que fue la ley de la oferta y demanda la que disparó los precios de los tickets aéreos

En la actualidad, las dos aerolíneas que ofrecen vuelos directos son Aerolíneas Argentinas y American Airlines. Si la persona está dispuesta a hacer paradas previo a llegar a destino, las opciones se amplían hacia otras empresas como United Airlines, Copa, La Boliviana y Latam. Otro factor que afectó el valor de los vuelos, según Carbonari, es su menor disponibilidad ya que antes se conseguían hasta tres frecuencias diarias para viajar a Estados Unidos y ahora solo hay cuatro por semana

"Hoy si querés contratar para viajar en junio ya no hay lugar, a menos que la persona esté dispuesta a pagar por viajar en Clase Ejecutiva. Para julio se encuentran lugares disponibles, pero también dependemos de la Anmat que autoriza los vuelos y los va programando mes a mes, entonces si yo me fijo la disponibilidad para agosto me figuran vuelos incompletos que todavía no están autorizados", señaló Carbonari.

En cuanto a alojamiento, la empresaria detalló que si un hotel estándar en Miami ronda los u$s 70 por persona por día. A esto hay que sumarle otros gastos como comida o auto, en caso de contratar un vehículo para contar con movilidad propia.

"En el mes de mayo fueron cerca de diez mil pasajeros los que emigraron desde Ezeiza. A ese número hay que sumarle los cientos de aviones privados que salieron desde El Palomar".

Para Vanina Procopio, el tipo de hospedaje más requerido por los viajeros son los departamentos dado que la aplicación de algunas vacunas se realiza en dos dosis y conllevan, por lo tanto, largos plazos de estadía que llegan a un mes.

También se puede optar por vacunas monodosis aunque esta opción varía dependiendo, justamente, del tiempo que la persona posee para residir en el país del norte.

Si bien la posibilidad de viajar al exterior y saltear el esquema de vacunación vigente en Argentina sigue siendo una opción para pocas personas, a ambas agencias les sorprendió el ritmo de crecimiento en las contrataciones durante las últimas semanas. Carbonari contó que hoy tienen doce puestos de venta activos para atender las consultas y ya llevan registradas alrededor de 150 reservas, en donde por cada una llegan a viajar hasta cuatro personas.

Según señaló Procopio, en su caso llevan contabilizados 70 pasajeros con llegada al Estado de Florida en plan de vacunación. Sin embargo, afirmó que la cifra es mucho más grande si se la toma a escala nacional.

"En el mes de mayo fueron cerca de diez mil pasajeros los que emigraron desde Ezeiza. A ese número hay que sumarle los cientos de aviones privados que salieron desde El Palomar", concluyó.