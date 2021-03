Emblemática marca de lencería desembarca en Argentina

Finalmente, Victoria’s Secret desembarca en la Argentina. a través de Grupo David, quien es su licenciatario en América latina y comenzará a vender los productos de la icónica marca de lencería a través de una plataforma de eCommerce.

Aunque todavía no está confirmada la fecha en la que empezará a comercializarlos, el dueño de la licencia estima lanzarse a fines de este año. La compañía se encuentra desarrollando el marketplace, donde también ofrecerá productos de Bath & Body Works, empresa que produce y vende jabones, cremas corporales y fragancias para el hogar.

Por el momento, no está contemplada la apertura de sucursales físicas, en sintonía con la decisión de la casa matriz, que avanzará con más cierres de tiendas en los próximos meses. No obstante, no se descartan futuras inauguraciones.

Back up

Grupo David tenía previsto empezar a operar la marca hace un año y medio. La compañía panameña llegó a analizar locaciones en Buenos Aires de 80 a 200 metros cuadrados para importar sus líneas de belleza, cuidado personal y cosmética, con perfumes, maquillajes y un surtido limitado de ropa interior.

"Estamos a la espera de cómo se desenvuelven las políticas económicas del nuevo Gobierno, para afinar detalles y definir fechas», le explicó a El Cronista Gerardo Marcano, director de Retail de Grupo David, en enero de 2020, antes de la pandemia. De hecho, al confirmar la noticia, Marcano señaló: ""Estábamos en deuda con el mercado argentino".

Hasta el momento, Grupo David llevó Victoria’s Secret a mercados como Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. Mientras gestionaba su llegada a la Argentina, en el último tiempo avanzó con el desembarco en Uruguay y Paraguay.

A comienzos del año pasado abrió una tienda en el Shopping del Sol en Asunción. En noviembre, levantará las persianas un local en Punta Carretas Shopping en Montevideo.

A nivel global, Victoria’s Secret continuará reduciendo su estructura de tiendas. El año pasado cerró 241 y su empresa matriz, L Brands, anunció que planea dar de baja entre 30 y 50 locales en los Estados Unidos y Canadá este año.

L Brands, la empresa propietaria de la marca, cerró 2020 a la baja: finalizó el ejercicio con una caída de ventas del 8%. El holding estadounidense, que se encuentra inmersa en una profunda reestructuración desde hace años, pudo capear los efectos de la crisis gracias a Bath&Body Works: la cadena mostró una buena evolución en el conjunto del año, con un crecimiento del 20%.

La compañía finalizó el año con una facturación de u$s 11.847 millones, frente a los u$s 12.914 millones registrados en 2019. El resultado neto, por su parte, se situó en negro, en u$s 844 millones, contra las pérdidas de u$s 366 millones del año anterior.