Empleo en Santa Fe: 360 empresas se sumaron a un programa regional para contratar jóvenes

El mercado laboral en el país se vio muy golpeado en el último tiempo y Santa Fe no es la excepción. Sin embargo, hay sectores que continúan creciendo y requieren de mano de obra calificada para poder expandirse a la vez que muchos jóvenes realizan capacitaciones para poder formarse e insertarse rápidamente en el mundo laboral.

Prestando atención a ambos factores y en la búsqueda por favorecer las condiciones de contratación de los santafesinos de entre 18 y 30 años fue que la provincia lanzó el programa Primer Empleo en diciembre del año pasado. El mismo apunta a que empresas del sector privado que cumplan con determinadas requisitos puedan emplearlos contando con el apoyo del Gobierno provincial para el pago de sus salarios.

El programa tiene un portal propio a través del cual, según le informaron fuentes de la provincia a Ecos365, ya se inscribieron 1568 jóvenes de toda la provincia. A su vez, 359 empresas se sumaron a participar del mismo y de este número, 308 ya contrataron empleados. Destaca el hecho de que más de 100 firmas anotadas provienen del departamento de Rosario.

La directora provincial de Capacitación y Formación Laboral, Valeria March, indicó a Ecos365 que si bien el nombre del programa hace referencia a personas que se insertan al sistema laboral por primera vez, también está pensado para aquellas que ya cuentan con un trayecto previo y a las cuales, sobre todo después de la pandemia, se les dificultaba volver a conseguir trabajo.

"Primer Empleo es una herramienta del gobierno provincial que promueve la inserción laboral formal en el sector privado de jóvenes en situación de desocupación. A través de este programa, el estado asume parte del costo salarial de los nuevos trabajadores durante un período de tiempo", explicó March y agregó que pueden participar todos los empleadores del sector privado que no tengan sanciones laborales en el momento de su inscripción ni realizado despidos colectivos en los seis meses previos, entre otros requisitos.

"Al inico de la gestión me encontré con que existían muy buenos programas de capacitación en oficios pero que faltaba un programa de inserción laboral real. Ahí se empezó a pensar en esta iniciativa y se empezó a redactar el proyecto en plena pandemia", agregó la funcionaria.

¿Cómo funciona?

Primer Empleo comenzó a implementarse 9 meses atrás a través de una plataforma de intermediación laboral gratuita y online, posibilitando una conexión directa entre los postulantes y las empresas. El sitio web es: www.santafe.gov.ar/primerempleo y la selección de las y los postulantes es directa y gratuita, a partir de los currículums publicados en la plataforma.

La provincia otorga un Aporte No Reintegrable al empleador equivalente al 85% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente por cada trabajadora/a incorporada en el marco del programa. El aporte del estado provincial se realiza por un plazo de hasta 6 meses como máximo. Si se incorporan personas con discapacidad, el plazo puede extenderse hasta 12 meses.

"El aporte provincial representa casi 40 mil pesos por cada joven que suma en el marco del programa mientras que el empleados completa el salario según el convenio colectivo de su sector. Si es un convenio de industria de $120 mil, la firma aportará $80 mil y así según esté estipulado", detalló March.

Presentación del Programa Primer Empleo. De izq a dcha, el presidente del Directorio del Ente Administrador del Puerto de Villa Constitución, Fulvio Monti, Valeria March y el secretario de Comercio Interior Juan Marcos Aviano.



De esta manera, tienen la oportunidad de acceder a un empleo registrado y con salario conforme al Convenio Colectivo vigente, Obra Social, Sueldo Anual Complementario, etc. Además, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia realiza la asistencia técnica y legal para formalizar la selección e inclusión laboral de los postulantes seleccionados.

En el portal los interesados generan el currículum vitae que incluye apartados para que completen con las capacitaciones que realizaron y los rubros en los que les interesa insertarse. El empleador los busca por palabras clave, por localidad y por nombre aunque la mayoría de los trabajos son para oficios tradicionales dentro de la industria o en comercios.

"En las pequeñas localidades a donde llegamos con el programa nos dicen que no consiguen perfiles técnicos. Esto sucede porque los jóvenes se van a estudiar a las universidades y muchos no vuelven entonces no se alcanza a cubrir la demanda. La productividad creció un montón pero la industria se encuentra con este límite respecto a la contratación", explicó March.

Las empresas que quieran sumarse tienen que estar dadas de alta en AFIP y pueden provenir de cualquier rubro, incluso desde la provincia destacan que pueden ser monotributistas que quieran tener sus primeros empleados registrados, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Algunos datos extra

De las firmas adheridas a Primer Empleo el 48% son micro pymes, evidenciando la importancia del programa para darle a empresas pequeñas la oportunidad de reforzar sus plantas. En cuanto a la paridad de género, el 25% de los empleados tomados para industrias son mujeres y en cuanto a los inscriptos, hay un 60% de hombres contra un 40% de población femenina. Además, casi el 100% de quienes ingresan al portal completa el proceso de inscripción.

Hay presencia en 17 de los 19 departamentos de la provincia y el 74% de los contratados por alguna de las firmas participantes son menores de 25 años. A su vez, el 61% de las empresas y adhesiones son del sur de la provincia y el 39% restante de la región centro norte.

"No hemos tenido baja en estos últimos meses, por supuesto hay casos donde las personas que se incorporan a partir del programa renuncian o son despedidas, pero si se da este último caso cobran la indeminzación, acceden al fondo de desempleo y a todo lo que les corresponde por ley como un trabajador más", explicó la funcionaria.

En este marco, un informe del Observatorio Integrar sobre jóvenes, empleo, informalidad e ingresos analiza las particularidades del mercado laboral local y las condiciones de empleabilidad de las y los jóvenes del aglomerado Gran Santa Fe (de entre 18 y 30 años, con el objetivo de aproximarse al impacto del programa provincial Primer Empleo.

En el primer trimestre del 2021 la población joven (de 18 a 30 años) del Aglomerado Gran Santa Fe (AGSF) fue de 110.452 (48,6% varones - 51,4% mujeres). De este universo, 3 de cada 10 jóvenes santafesinos no habían terminado la secundaria.

Gráfico Observatorio Integrar.



En los varones el porcentaje ascendía al 40%. Esto representa un total de 21.537 jóvenes varones santafesinos que se encuentran gravemente expuestos a las distintas formas de inseguridad económica y laboral que supone el bajo nivel educativo en la vinculación con el mercado de trabajo.

En cuanto a las mujeres, el estudio arroja que un mayor porcentaje de ellas, en comparación a varones, hbía finalizado los estudios secundarios. Concretamente, un 66,7% cumplimentó los estudios secundarios (31,1%) o, incluso, está cursando sus estudios superiores (35,6%).

Del universo joven, el 64% de estos jóvenes son económicamente activos, es decir, 64.756 jóvenes que trabajan o buscan trabajo. El restante 36% son inactivos, es decir, estudiantes, desocupados no demandantes, amas de casa, entre otros.

Gráfico Observatorio Integrar.



Como puede verse en el segundo cuadro, los jóvenes activos ocupados suman 54.940, siendo la tasa de empleo en jóvenes para el 1T del 2021 del 49,7% (esto es, los jóvenes ocupados sobre el total de la población joven). En cuanto al desempleo, este afecta a 9.816 jóvenes santafesinos, representando el 15,1% de los jóvenes activos, una tasa más elevada que la observada para el total de activos sin distinción etaria (9%).

La tasa de desocupación en jóvenes era del 15,1%. Es decir, 9.816 jóvenes. Casi el doble que el 9% de desocupados sin distinción etaria en el aglomerado en el mismo período. En los varones la desocupación es del 10%, mientras que en las mujeres es del 22,3%.

Gráfico Observatorio Integrar.



El 72,2% de los jóvenes son obreros/empleados en relación de dependencia y está compuesta por un 60,7% de varones y 39,3% de mujeres. Por otro lado, una segunda categoría de relevancia son los cuentapropistas, que conforman un 22,7% del total de jóvenes ocupados (de los cuales, 60,1% son varones y 39,9% mujeres). En menor medida, un 4,5% de los jóvenes ocupados están bajo la categoría de patrones y un 0,6% restante, son trabajadores familiares sin remuneración.