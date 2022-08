En busca de profesionales: hay 10 mil vacantes para empleos tecnológicos en Argentina

Argentina tiene al menos 10 mil puestos sin cubrir en el mercado tecnológico por escasez de profesionales capacitados en puestos IT. Según el estudio Global AI Adoption Index 2022, realizado por Morning Consult para IBM, las organizaciones en Latinoamérica están utilizando la IA para responder a los diferentes desafíos y presiones que enfrentan, desde las operaciones de negocio y la escasez de habilidades hasta las iniciativas de sostenibilidad.

La adopción de la Inteligencia Artificial (IA) creció en todo el mundo. El 29% de las empresas en Latinoamérica indican que implementaron la IA. En Argentina, el porcentaje es del 19%. Este crecimiento se debió a que las empresas reconocieron el valor de la IA a medida que están emergiendo de los desafíos de la pandemia de COVID-19 e invirtiendo en su transformación digital, mientras que enfrentan la escasez de talento y de habilidades.

Casi el 38% de los profesionales de TI en Latinoamérica (34% en AR, 36% en CH, 37% CO) indican que sus organizaciones están capacitándose y re-entrenando a sus empleados para que trabajen juntos con nuevas herramientas/software de automatización e IA.

La encuesta indicó que las principales barreras para adoptar la IA para las empresas son: habilidades, experiencia o conocimientos limitados de IA (38% AR, 26% CL, 29% CO), precios altos (26% AR, 24% CL, 27 CO) y la falta de herramientas o plataformas para desarrollar modelos de IA (34% AR, 21% CL, 24% CO)

Sector IT en Argentina

En Argentina, los tres principales factores que los trabajadores consideran más importantes a la hora de elegir una compañía para trabajar son: ambiente de trabajo agradable, salario y beneficios atractivos y seguridad laboral.

El informe, en el que participaron más de 4700 argentinos a nivel nacional, revela que el 33% de los trabajadores del país está dispuesto a cambiar de empleo. Esto se debe a que hay un mercado de oportunidades. El estudio de Randstad revela que quienes tienen mayor inclinación hacia un cambio son los más jóvenes por debajo de los 34 años (41%).

Los resultados de la edición 2022 del Employer Brand Research dio a conocer cuáles son los sectores más atractivos para trabajar: uno de ellos, es tecnología de la información y las comunicaciones. Sin embargo, en nuestro país, existen al menos 10.000 puestos de tecnología por año que no se están cubriendo.

Capacitaciones

Recientemente el Gobierno nacional creó el Programa Trabajo + Tecnología (T.Tec) para capacitar y formar en aplicaciones de tecnologías 4.0 a personas de entre 18 y 35 años, según una Resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

Se trata de la Resolución 723/2022 que lleva la firma del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y tendrá como objetivo "potenciar la inclusión laboral de participantes por medio de capacitaciones en saberes básicos requeridos por la industria 4.0".

Además, la norma apunta a "incentivar la participación de mujeres y diversidades sexuales en el sector TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)". También deberá "contribuir al desarrollo del talento de jóvenes para fomentar su empleabilidad en el mundo de la tecnología".

El programa busca asimismo "promover y coordinar con las empresas/polos del sector TIC acciones que incidan en la oferta laboral y en la construcción de perfiles adecuados de empleo para los participantes".