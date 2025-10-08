En el afán por contener al dólar, las divisas extraordinarias del agro "vuelan"

El mercado de soja en Argentina muestra signos de estabilidad, con leves alzas que reflejan compras técnicas y atención al escenario internacional. En Rosario, por ejemplo, se ofrece para entrega inmediata a $ 495.000 por tonelada con contrapartes que estiman un valor en torno a US$ 337/t en los contratos disponibles. redpanorama.com.ar

Para la soja con vencimiento en noviembre-diciembre 2025, la posición FOB negociada ronda US$ 333/t, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el mercado de futuros, la posición “Soja Rosario Noviembre A3” cerró en promedio US$ 335,9/t, con una caída intradiaria de 1,7 %. Esto revela que, aún con presiones, el mercado sigue evaluando con cautela los estímulos temporales y los riesgos globales.

Por otro lado, la demanda internacional sigue activa. La Bolsa de Comercio de Rosario estima que durante octubre podrían embarcarse hasta 2 millones de toneladas de soja, lo que puede aportar un impulso al flujo exportador del trimestre.

Sin embargo, no todo es optimismo. Se perciben tensiones entre productores y empresas exportadoras respecto al momento de fijar precios y la distribución del riesgo en un contexto de alta volatilidad cambiaria.

Liquidación del agro: récord temporal y desgaste del efecto

La reciente eliminación temporal de las retenciones (DEX) sobre granos impulsó una liquidación masiva por parte del agro. En pocos días, los productores declararon ventas por montos significativos, motivados por la expectativa de una ventana favorable de precios y cambios.

Según Infobae, de los USD 6.300 millones que el agro liquidó por ese beneficio, solo alrededor de USD 2.300 millones reforzaron las reservas del Banco Central; el resto fue usado por el Tesoro y el BCRA para contener la presión cambiaria.

En este mismo escenario, los informes señalan que el Tesoro ya vendió más del 60 % de las divisas adquiridas mediante la quita de retenciones para sostener el precio del dólar oficial. Por ejemplo, en los últimos días se registraron ventas por USD 950 millones sobre un total captado de USD 2.228 millones.

Otras estimaciones privadas indican que entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre, el agro liquidó USD 6.102 millones, pero el Tesoro solo logró capturar USD 1.668 millones, equivalente al 27 % del total. En ese lapso, el Tesoro debió desprenderse incluso de USD 650 millones para sostener el tipo de cambio.

Este ritmo desparejo entre lo liquidado y lo capturado destaca las limitaciones de la estrategia oficial: no todo lo que ingresa se traduce en reservas permanentes.

Dólares del Estado: margen muy estrecho

El Gobierno ya empleó gran parte del “colchón” externo generado por el agro para contener la depreciación del peso y evitar que el dólar alcanzara el techo de la banda cambiaria.

Para dimensionarlo: el Tesoro vendió aproximadamente USD 2.200 millones (un tercio de la liquidación del agro) para sostener la cotización oficial. Al mismo tiempo, los depósitos en dólares del sector privado crecieron en septiembre —aproximadamente USD 1.600 millones—, lo que refleja que buena parte de la demanda por divisas es privada, no estatal.

Las reservas internacionales brutas se mantienen relativamente estables gracias al encaje bancario, pero esto no representa una mejora estructural del stock líquido del BCRA.

Analistas advierten que una vez agotado el aporte extraordinario del agro —especialmente si las liquidaciones decaen tras la vuelta a retenciones— la presión sobre el dólar podría recrudecerse, forzando al Gobierno a nuevas medidas de restricción cambiaria.