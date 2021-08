En el clásico económico, Newell's y Central perdieron por goleada con la pandemia

El año y medio que llevamos de pandemia pegó muy fuerte en la economía de Newell's y Rosario Central, y por más que se flexibilicen las medidas sanitarias, el golpe se sentirá por mucho tiempo. Sólo para graficarlo, en uno de los clubes de la ciudad estiman que la dos temporadas sin venta de abonos de plateas ni palcos, sumado a la mayor morosidad en el pago de cuotas sociales, y a la caída de algún sponsor, ocasionaron una pérdida de la recaudación de entre u$s3,5 millones y u$s4 millones. Y está claro que esta brusca merma de ingresos repercutió en el armado de los planteles y de los equipos que se verán en cancha este domingo.

Economía canalla

“Estimamos una pérdida semestral de entre $20 y $30 millones sólo por venta de entradas, por lo que debemos estar en los $90 millones respecto al monto que dejó de entrar sólo en ese concepto por la pandemia”, aseveró Ricardo Carloni, vicepresidente canalla en diálogo con Ecos365. Pero aclaró que esa cifra crece varias veces si se tiene en cuenta que mucha gente dejó de pagar o se atrasó con la cuota social, y que algunos sponsors del estadio se bajaron o pidieron renegociar a la baja los vínculos.

El año pasado sufrimos un ahogo financieron por la pandemia. Hoy estamos equilibrados, con menores gastos, sueldos al día de los 400 empleados y del plantel profesional", dijo Ricardo Carloni, vice canalla

“La imposibilidad de ir a la cancha, y el hecho de que las instalaciones del club recién hace 20 días que pudieron abrirse, cuando Central tiene habitualmente una gran actividad social, llevaron a un incremento importante de la morosidad”, manifestó. Agregó que pese a este contexto crítico, hubo que hacer un ajuste en el valor de la cuota por el atraso en los costos, aunque se lo limitó al 20%. “Entendemos el esfuerzo grande que tiene que hacer la gente y por eso subimos menos de lo que se necesitaba, pero confiando en que una pronta vuelta del público a las canchas servirá para reactivar los pagos y muchos se pondrán al día”, consideró Carloni.

El inicio de la pandemia había agarrado al club de Arroyito mal parado, con muchos contratos caros, pagos de pases pendientes y costos operativos por la nubes. Esto derivó en que el año pasado tuviera que desprenderse de algunos jugadores costosos y que se convirtiera en el club argentino con más cantidad de cheques rechazados, alcanzado los $90 millones. Si bien un año después la cantidad de acreedores bajó (llegó a tener 120), el monto creció a unos $245 millones, de acuerdo al Banco Central que lo calificó como deudor nivel 1, es decir, normal.

Cheques rechazados en Central al 20 de agosto de 2021 (BCRA).

Más allá de esto, Carloni remarcó que el panorama económico general de la institución ha mejorado. “El año pasado teníamos una estructura de gastos acorde a unos ingresos que no llegaron por la pandemia, lo que nos provocó un ahogo financiero. Hoy estamos equilibrados, con menores gastos, sueldos al día de los 400 empleados y del plantel profesional”, enumeró.

Economía rojinegra

“Para los clubes rosarinos, no poder ir a la cancha implica un gran problema económico, porque mucha gente es socia sólo por eso, y nos perdemos de ingresos en torno al millón de dólares por temporada al no poder vender abonos de palcos ni plateas”, manifestó por su parte Marcelo Bengoa, tesorero de Newell's, y añadió que en comparación, el “ahorro” por no abrir el estadio ni tener que contratar seguridad adicional es ínfimo.

De acuerdo a sus números, sumando la no venta de tickets a otros ítems asociados, y multiplicando por dos temporadas perdidas, estimó que el club del Parque Independencia dejó de percibir entre u$s3,5 y u$s4 millones.

“Durante los últimos cinco años se pagó a razón de u$s1,5 millones al año al juez, o sea el valor de una tribuna nueva cada año”, dijo Marcelo Bengoa, tesorero leproso

Cabe recodar que Lepra pagó en abril la última cuota del fideicomiso judicial por el cual terminó de cancelar la deuda concursal, lo que ahora le permite estar mucho más aliviado. “Durante los últimos cinco años se pagó a razón de u$s1,5 millones al año al juez, o sea el valor de una tribuna nueva cada año”, recordó Bengoa y agregó que además, la intervención de la Justicia provocaba que el club tuviera muchos otros gastos por la poca flexibilidad y margen de maniobra acotado que se le imponía.

Valoró que pese a eso, los últimos tres balances dieron superávit, con baja de la deuda postconcursal, y adelantó que el último que cerró el 30 de junio (y que se presentará en unos 20 días) no tendría un incremento significativo en ese ítem. “En julio 2020 teníamos una deuda postconcursal de u$s8,5 millones. La idea era mantenernos lo más cerca posible de ese monto y creo que lo logramos”, sostuvo, más allá de que desde la oposición remarcan que la cifra final superaría los u$s10 millones.

Cheques rechazados en Newell's al 20 de agosto de 2021 (BCRA).

Otro punto no menor es que Newell's había postergado el pago de parte de los contratos más caros de los jugadores, y había atado su cancelación a ventas futuras, por lo que cuando estas se concreten, una parte de los ingresos irá al plantel. “Hace tiempo que venimos haciendo ajustes en la estructura de costos y eso nos permitió sortear la pandemia, porque con la estructura que heredamos, no lo hubiéramos podido hacer”, opinó Bengoa.

Sponsors, ingresos por TV y vuelta del público

La norteamericana Under Armour se va del país porque no puede traer mercadería importada y dejará de vestir a Central a fin de año. La entidad canalla ya firmó contrato por dos años con Umbro, que casualmente hoy viste también a Newell's. “A nosotros no representa una mejora económica y menores problemas de abastecimiento porque cerca de un 30% es de fabricación nacional. Esto nos lleva a un menor costo económico para adquirir la ropa, que además saldrá más barata al público, algo no menor teniendo en cuenta la crisis económica”, señaló Carloni.

Por su parte, la Lepra tiene la posibilidad de extender el vínculo con la firma del doble diamante que vence en diciembre, y lo estaban estudiando, porque precisamente había algunos inconvenientes con el abastecimiento de la ropa, sobre todo la que llegaba de afuera. Ambos clubes también comparten sponsor en el frente de la camiseta (Adelante), en espalda y pantalones (Grupo Olio), una tendencia que crece en Rosario, donde las marcas no quieren generar antipatías auspiciando a uno y dejando de lado al otro.

Mientras tanto, leprosos como canallas, esperan con ansias la habilitación del regreso del público a los estadios, que el Gobierno piensa para fines de septiembre con un aforo del 30%. El porcentaje no es mucho, habrá que ver cómo se reparte entre los hinchas, pero es un comienzo.

Y también se aguarda por alguna mejora en los derechos de televisación, que parecen haber quedado desfasados. A modo de comparación, mientras las entidades rosarinas están en torno a los u$s2,5 millones al año, el Atlético Mineiro recibió u$s60 millones en el mismo periodo. Allí se explica en parte por qué hoy es imposible competirle de igual a igual a un equipo brasileño en una competencia internacional. O pregúntenle a River.