En el debut del nuevo "Dólar soja", la tonelada en Rosario se pagó $20.000 más que el jueves

En la primera rueda de la semana en la plaza local la actividad estuvo marcada por la implementación del Programa de Incremento Exportador, que lleva el tipo de cambio para la soja temporariamente a $ 200 por dólar estadounidense por el mes de septiembre.

En ese marco, la atención estuvo centrada principalmente por la oleaginosa, con ofrecimientos alcistas respecto del jueves de la mano de esta mejora en el tipo de cambio y participación de todos los compradores tradicionales por parte de la industria y exportación.

En este sentido, por soja con descarga inmediata y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron abiertamente $ 72.500/t, un notorio aumento respecto de los valores del jueves, cuya cifra había rondado los $50.000

Contrariamente, por el lado de los cereales se registró un menor dinamismo con relación a la rueda anterior. Hubo una merma en el número de participantes por el lado de la demanda y un recorte en el abanico de posibilidades de entrega en el mercado de maíz y sin ofrecimientos abiertos por trigo.

Por el maíz disponible se registraron ofertas que se ubicaron en US$ 220/t, cayendo US$ 5/t entre ruedas, aunque no se descarta la posibilidad de mejoras. Luego, la posición contractual se ubicó en US$ 220/t, denotando también una caída de US$ 5/t respecto del jueves.