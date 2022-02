En qué valores arrancan maíz, trigo y soja en Rosario, luego de la invasión de Rusia a Ucrania

Los precios de los granos cerraron el jueves con una fuerte suba en el mercado de Rosario, sobre todo el trigo y el maíz, en una jornada marcada por la incertidumbre provocada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. No obstante, el mercado local se mostró cauto, con menos compradores y posiciones abiertas de negociación.

A cuánto operaron trigo y maíz

Así lo informaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en donde destacaron que el trigo con entrega en marzo se ofreció a US$ 280 la tonelada; y abril, US$ 285, US$ 15 más que el miércoles; para la cosecha 2022/23, US$ 270 por el cereal con entrega en diciembre, US$ 10 más que el miércoles.

En el mercado del maíz, los precios mejoraron considerablemente en todas sus posiciones, con subas de entre US$ 10 y US$ 15 por tonelada. Por el cereal con descarga inmediata se ofrecieron US$ 260, US$ 10 por encima de la jornada anterior, mientras que la entrega contractual mejoró US$ 15 hasta US$ 260.

Respecto al cereal de la cosecha 2021/22, marzo subió hasta US$ 255, tras aumentar US$ 10; mientras que para entregas entre abril y mayo se ofreció US$ 260. Para el cereal de cosecha tardía los precios se ubicaron en US$ 240 para la entrega en junio; y US$ 235, en julio, con una mejora de US$ 15 entre jornadas.

Cotización de la soja y el girasol

En el caso de la soja, se registró una mejora en la oferta de compra por la oleaginosa disponible, y ofertas entre estables y bajistas para las posiciones de la nueva cosecha. Para la soja con entrega disponible, se ofrecieron abiertamente sobre el final de la rueda US$ 445 por tonelada, implicando un alza de algo más de US$ 2 entre ruedas.

Al mismo tiempo, para estas mismas posiciones en moneda local se ofrecieron abiertamente $47.700; y marzo, US$ 430, cinco dólares por encima del miércoles. Para la soja de la campaña 2021/22, la entrega en abril y mayo registró ofertas de US$ 425 y US$ 420 respectivamente, con una caída de US$ 5 en la última de estas posiciones.

En el mercado de girasol, la oferta abierta de compra de la oleaginosa con entrega inmediata llegó a US$ 520; y para marzo, US$ 20 por encima del miércoles.