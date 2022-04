Entregan financiamiento de hasta $100 millones de Aportes No Reembolsables a proveedores: cómo anotarse

Julián Hecker, director Nacional de Compre Argentino del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, presentó en Rosario la línea de financiamiento de Desarrollo de Proveedores frente a los industriales agrupados en la Unión Industrial Región Rosario (Unir), encabezada por su presidente Mariano Ferrazini, en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario (AER). Detalló los montos, plazos de devolución, tasa de interés y características generales de esta y otras líneas.

-¿Qué líneas de financiamiento se ofrecen para las pymes?

-En el Ministerio de Desarrollo Productivo tenemos más de 150 líneas de asistencia a empresas, que van desde capacitaciones hasta financiamiento productivo, algunas para pymes otras para firmas más grandes. En este caso venimos a presentar la de Desarrollo de Proveedores, apoyando a algunas cadenas de valor como la de salud, industria ferroviaria, agtech, sector naval, petrolero, gas, industria metalífera, litio, defensa y seguridad.

-¿Cuáles son sus características?

-Es un programa con asistencia financiera, Aportes No Reembolsables (ANR) con tope de $60 millones. Si viene el proveedor beneficiado acompañado por el cliente, el aporte puede crecer hasta los $100 millones, usables en compra de maquinaria, automatización de la existente, modernización de planta, industria 4.0, inteligencia artificial, moldes y matrices, laboratorio de testeo de producto, certificaciones nacionales e internacionales. A eso se puede sumar una línea de crédito del Banco Nación con tasa bonificada del 29% fija, tope de hasta $240 millones, sujeto a evaluación crediticia, a devolver en seis años y con uno de gracia. Puede destinarse a obras de infraestructura asociadas, galpón para alojar máquinas y crecimiento de la estructura productiva. El 15% puede ir asociado a capital de trabajo. Se incluye asistencia técnica como diseño de producto, layout, mejora continua. En tecnologías de gestión se incluyen en un 100%, en otros programas hasta el 70% y la empresa pone el 30% restante. Si la empresa tiene plan de perspectiva de género, aporta sólo el 25% y el programa cubre el 75%. Hasta 15 de mayo está abierta la línea para postulaciones.

-¿Cuáles son los canales para conocer las líneas de crédito disponibles?

-A través cámaras empresarias nos pueden consultar, estamos con Unirr, Fisfe, UIA Joven. Damos mano a todos los que se acercan al programa. De hecho entran un tercio de todos los proyectos presentados, y este año aprobaremos unos 150. A los que puntúan más alto les damos canal de contacto de teléfono para terminar de formular el proceso. La inscripción es a través de la página del ministerio. Hay centro de ayuda también vía WhatsApp, 0800, información en la web y un centro de ayuda que orienta a la empresa a postularse en el programa más conveniente según su necesidad.

-Algunas dicen que es muy difícil quedar seleccionado.

-Hay un prejuicio por ahí justificado por la experiencia, pero lo cierto es que un tercio aprueba y califica. Y dentro de las que no, hay muchas que quedan ahí nomás, y otras no estaban muy encuadradas dentro de las líneas. No es difícil entrar. En parte formal, una vez que presentan el proyecto y vemos que este encuadra, los asistimos para que todo cierre. Pero también depende de cómo tengan los papeles las empresas. En algunos casos, a los dos meses y medio del día en que presentaron todo, ya tenían el dinero depositado. El promedio es tres meses y como máximo se puede estirar cuatro. Eso respecto al ANR, después en cuanto al crédito bancario los tiempos son otros.

-¿Complica la falta de Presupuesto Nacional?

-Si se aprobaba hubiéramos tenido un 50% más del presupuesto actual, lo que nos hubiera permitido hacer una segunda convocatoria. Pero hay que ver si podemos acceder a partidas extra y abrir una nueva convocatoria. Tenemos una abierta para algunos sectores, otra específica para fundiciones, que es un sector transversal que repercute en el precio y la calidad del resto de la metalmecánica. Estamos por abrir una para prototipos y desarrollo de productos que estamos trabajando junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

-¿Deben ser siempre empresas o pueden ser también emprendedores?

-Deben ser empresas, no emprendedores. Se exige un año, en algunos dos años, de actividad de empresa con ventas demostrables. La idea es que la empresa pueda desarrollar el producto a través de un área de desarrollo reconocida. Eso se trabaja dentro de la empresa.

-¿Qué están haciendo para las agtech?

-También desarrollamos una línea para agtech, para los que producen soluciones ya está. Ahora estamos trabajando en una para usuarios, para que puedan comprar soluciones nacionales. Así generamos competencia nacional a Precision Planting y a soluciones importadas que se llevan una parte importante. Hablamos con Crucianielli, con Plantium, que hacen cosas muy completas, pero que por ahí tienen que coordinar mejor, y la idea es brindarle financiamiento para que se desarrollen.