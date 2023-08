Es probable que la Reserva Federal haya terminado de subir las tasas pese a lo que dice Powell

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , no está dando una vuelta de victoria sobre los esfuerzos del Banco Central para enfriar la economía. Es posible que haya terminado con las subidas de las tasas.

En su discurso en el simposio anual de la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming, Powell pronunció el viernes un discurso clásico de "por un lado, por el otro".

Por un lado, la corrección de las distorsiones pandémicas y los aumentos de tipos de la Reserva Federal “ahora están trabajando juntos para reducir la inflación”.

Por otro lado, “al proceso aún le queda un largo camino por recorrer”. Las normas crediticias bancarias “se han endurecido” y “el crecimiento de la producción industrial se ha desacelerado”, pero el crecimiento del producto interno bruto “ha superado las expectativas” y “el sector inmobiliario está mostrando signos de recuperación”.

Hubo algunos aspectos que sonaron agresivos en lo que dijo Powell, incluida la promesa de aumentar aún más las tasas si fuera necesario, y eso pareció asustar a los inversores al principio, con las acciones cayendo en las primeras operaciones.

Pero la esencia de lo que dijo Powell indica que si se produce otro aumento, probablemente no ocurrirá cuando los responsables de las políticas se reúnan el próximo mes. Y su evaluación de que el Banco Central está ahora “en condiciones de proceder con cuidado” sugiere que la Reserva Federal no tiene prisa por hacer gran cosa. Las acciones terminaron el día al alza.

Una de las razones por las que Powell planteó la situación como lo hizo es que incluso si los responsables de la formulación de políticas sospechan que no necesitarán volver a subir las tasas (especialmente teniendo en cuenta cómo los efectos completos de los aumentos ya realizados aún no han afectado a la economía), no lo hacen. Queremos eliminar la opción de subir aún más los tipos si la inflación vuelve a tomar la dirección equivocada.

Otra es que tan pronto como la Reserva Federal diga que probablemente no volverá a subir las tasas, la atención de los inversores rápidamente cambiará a cuándo la Reserva Federal podría comenzar a recortar. Si lo hacen, las tasas de interés a largo plazo en particular podrían comenzar a caer, proporcionando un nuevo impulso a la economía para el cual los responsables de las políticas no están del todo preparados. Cuanto más tiempo la Reserva Federal deje abierta la posibilidad de subir las tasas, sin realmente subirlas, menos probable será que los inversionistas comiencen a imaginar una serie rápida de recortes de tasas.

Y, sin embargo, el próximo paso de la Reserva Federal podría, de hecho, ser recortar las tasas. Su objetivo actual sobre las tasas a un día, en un rango del 5,25% al 5,5%, es el más alto en más de dos décadas. E incluso si se permite la posibilidad de que el nivel justo de tasas para cuando la economía esté en equilibrio sea ahora más alto que antes de la pandemia, probablemente siga siendo significativamente más bajo que el objetivo de la Reserva Federal en este momento. O, como dijo Powell: “Consideramos que la postura política actual es restrictiva y ejerce presión a la baja sobre la actividad económica, la contratación y la inflación”.

¿Cuándo podría llegar el corte? No será necesario que la inflación llegue hasta el objetivo del 2% de la Reserva Federal, sino, como reiteró Powell el viernes, que se dirija más claramente en esa dirección. Incluso en las mejores circunstancias, eso podría no suceder este año, pero a principios de 2024 Powell podría estar listo para finalmente dar esa vuelta de la victoria.