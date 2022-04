Es productor, corrió el Dakar y afirma: “El campo y el Rally tienen etapas y hay que pasarlas a todas”

La historia de Pablo Novara es apasionante. Para algunos será uno de esos “dementes” impulsivos que se embarcan en cualquier aventura sin medir riesgos y para otros, una persona osada y valiente que jamás baja los brazos en pos de cumplir sus sueños. Tal vez, tenga un poco de cada cosa, pero lo cierto es que cada paso dado en su vida está respaldado por la convicción y dedicación que lo caracteriza.

Oriundo de Bauer y Sigel, una localidad santafesina ubicada en el Departamento Castellanos, desde siempre tuvo dos pasiones: el campo y los fierros. Tercera generación de productores agropecuarios, después de su abuelo y su padre (que en la actualidad tiene 80 años y sigue firme en la tranquera), su destino estaba prácticamente marcado. Y así fue que a los 20 años comenzó a meterse de lleno en el sector. Paralelamente fue incursionando en las distintas competencias nacionales, hasta alcanzar destacados logros como el campeonato argentino en 2016, quedándose incluso con el “Desafío Ruta 40” que se corre el emblemático camino que regala postales maravillosas.

Siempre tuvo el apoyo de su familia y amigos, que veían cómo repartía su tiempo entre los cultivos y las pistas. Pero el reto mayor, e inolvidable, llegaría en 2017 cuando logró disputar el Rally Dakar, probablemente la competencia más dura y difícil de todas. Su entorno seguramente sabía que al comentar la idea por primera vez lo decía en serio y así fue que finalmente lo consiguió. Y no sólo participó una vez, sino que lo hizo en dos oportunidades pudiendo completar todo el certamen y llegando a la meta en 2018.

Muchos se preguntarán, qué paralelismo o punto de encuentro puede haber entre el Dakar y el campo. La respuesta los sorprenderá y la brinda precisamente el propio Novara, que amablemente dialogó con Ecos365 de las peripecias y obstáculos de una y otra actividad, para los cuales es necesario estar preparado, física y mentalmente.

“El productor inevitablemente tiene un espíritu medio ´dakariano´ porque el campo y el rally tienen etapas y hay que pasarlas a todas”, reflexiona. Y agrega: “Actualmente hay que tener la cabeza bien fría porque a muchos el número nos cierra, pero para llegar a este presente pasamos por años de inundaciones, sequías, créditos eternos y deudas”. Para muchos puede sonar exagerado, pero la realidad indica que en 2016 y 2017 los campos que alquilaba sufrieron los efectos de temporales devastadores, para luego pasar sin escalas por fuertes pulsos secos de 2018 en adelante.

Por eso, remarca que “cuando todo va mal, la cabeza debe seguir funcionando porque las buenas ya van a venir”. Al respecto, señala: “Como productor hay que ser conscientes que habrá momentos buenos y malos continuamente y en cualquier condición tenes que estar dispuesto a seguir y bancarte lo que venga. Hay que luchar en la mala para disfrutar la buena cuando venga”.

En acción. Pablo Novara corrió el Dakar en dos ocasiones y logró llegar a la meta en 2018.

Una odisea “increíble”

Las experiencias de Novara fueron bien distintas por más que haya corrido la misma competencia. En 2017 por una distracción en la hoja de ruta tuvo un accidente y terminó abandonando por un desperfecto mecánico en el cuatriciclo. Pero fue por más y al año siguiente tuvo revancha.

“Son cosas increíbles y hasta sentís que después del Dakar no queda nada”, reconoce. Y acota entre risas: “hasta la vida parece medio aburrida”. En todo el proceso, el aspecto emocional y el físico son trascendentales. “Si no estás bien en ambos, no tenes posibilidades de lograr nada, pero lo mental no se compara con nada, es algo inexplicable”, resalta.

Al comparar con la actividad agropecuaria, explica: “trabajas todo un año para llegar y hay numerosos factores que inciden para llegar al objetivo, o no”. De todas maneras, más allá de los resultados, cataloga como “única e inolvidable” su participación.

Luego de ser consultado si en algún momento se le cruzó por la cabeza abandonar el rally, Novara saca a relucir toda su personalidad: “jamás se me ocurrió hacer algo así, reconozco que hay que estar un poco loco para correr el Dakar, pero desde que comencé a gestar la idea, hasta que se concretó, pasaron diez años”. Quienes lo conocen saben bien que esa tenacidad es una cualidad innata que le ha permitido surfear con éxito varias olas bravas en el campo.

El "héroe" del pueblo recibió el apoyo y afecto de todos cuando decidió correr el Rally.

“Nunca hay que bajar los brazos”

Novara cuenta a este medio que trabaja cerca de 900 hectáreas, prácticamente todas alquiladas. “Tengo unas 100 en Bauer y después alquilo en los alrededores, incluso en el Departamento San Justo (Córdoba) en la zona de Devoto”, detalla. Unas 250 hectáreas las destinó a maíz de primera y el resto a soja. Como a muchos, el clima le jugó una mala pasada en el caso del cereal.

Al respecto, comenta: “Sentí terriblemente la sequía en esta campaña porque tendré un rendimiento promedio de 65 qq/ha en el caso del maíz y en soja espero mejores rindes, alrededor de 30 qq/ha”. Así y todo, el espíritu resiliente aflora una vez más: “yo nací haciendo esto y sabemos que la vida y el negocio tiene sus complicaciones, pero aquí no hay que bajar los brazos y debemos seguir intentando siempre para ir por más; eso es lo que nos mantiene vivos”.

Y concluyó: “Lo importante de todo esto, y es bueno que los medios como el de ustedes lo difunda, es que los deportistas somos humanos y que hay vida después del deporte. Es bueno tener un refugio cuando uno se sale y en mi caso es el campo, donde somos felices”.