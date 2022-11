Es santafesino, tiene una fábrica con un empleado y deslumbró a todos en el Mundial de quesos

Toro Pujio es una localidad ubicada en la provincia de Córdoba que tiene tan solo 130 habitantes y que, por estos días, se ha convertido en el epicentro del mundo lácteo. Allí se encuentra una fábrica quesera, propiedad de Juan Mendoza, que cuenta con un empleado y algunas variedades de quesos que han deslumbrado a todos en el “World Cheese Award”, desarrollado esta semana en Gales.

“Lácteos Toro Pujio S.A.” está conociendo la gloria en 2022, pero detrás del logro hay una historia de pasión y sacrificio que el propio Mendoza describe a Ecos365, a quien amablemente atendió estando en el exterior. La distinción alcanzada “no es moco de pavo”, como habitualmente se dice en el interior. Del certamen participaron 42 países, había 4.434 quesos, que fueron evaluados por 250 jurados. Sin dudas, números que realzan aún más la destacada actuación de la empresa en el mundial de quesos.

La competencia se desarrolló en Gales, con representantes de 42 países y más de 4.000 quesos.

La aventura arrancó con el pie izquierdo. Según cuenta el empresario, días antes de viajar le confirmaron que las muestras de quesos no iban a llegar a tiempo a Gales, motivo por el cual le recomendaron llevarlas por su cuenta. Y así fue: “Agarré un bolsito y me traje dos muestras, un queso Azul y uno Stracco; el lunes a las 20 hs desde Arroyito [Cba], fui hasta Ezeiza y de ahí tomé el avión para acá, donde llegué el martes a la noche y me dirigí hasta el recinto donde se hacía el curso”, rememora.

Cuando todos se estaban yendo, a la espera de la competencia que comenzaría el día siguiente, Juan llegaba. Lógicamente decidió hablar con la organización para que acepten las muestras y efectivamente, gracias a que lo conocían por haber estado en un certamen en 2021 en Oviedo (España), permitieron su participación.

A la hora “de los bifes”, Toro Pujio se defendió y con creces. Los dos quesos cordobeses obtuvieron medalla de oro y la variedad Stracco además logró la medalla “súper oro”, pero finalmente no pudo conseguir el máximo galardón. Sin embargo, a Mendoza no le saca nadie la satisfacción y el orgullo de haber llevado sus productos hacia la cúspide del mundo. “Para mí es una pasión y no un trabajo, pero a nuestros los empezas a comer y no podes parar”.

Orgullo nacional: Juan Mendoza se animó, apostó y logró una enorme distinción.

Una vida ligada al sector

La empresa nació en 2017, pero la historia de Juan con los quesos comienza mucho antes. “Soy oriundo de San Jerónimo Norte, una colonia suizo alemana ubicada en Santa Fe, y me inicié en la industria láctea donde mi mamá trabajó muchos años. Siempre estuve en distintas industrias hasta que me ofrecieron abrir una fábrica en Toro Pujio que estaba cerrada”, recueda.

Las peripecias recién arrancaban, teniendo en cuenta que le llevó ocho meses ponerla en funcionamiento. De todas maneras, el tiempo y la tenacidad dieron sus frutos porque actualmente tiene una producción de 1.500 litros diarios (unos 10.000 – 12.000 por semana).

Pero, sin dudas, la particularidad de esta pyme láctea viene de la mano de su estructura. “Tengo un solo empleado que trabaja conmigo y después se genera un movimiento importante con otras personas de Toro Pujio como el herrero, el electricista, el camionero”, revela. Y agrega: “la producción es artesanal y nuestros quesos se diferencian de los demás porque creo que el quesero debe tener paciencia, algo fundamental para que el queso vaya tomando su atributo con el tiempo en el desarrollo de los microorganismos. Nosotros buscamos calidad y nos llevó casi seis años, pero finalmente lo conseguimos”.

La producción de "Lácteos Toro Pujio" es artesanal y sus variedades se destacan por la calidad.

Se vienen nuevos desafíos

De cara al futuro, Mendoza reconoce a este medio que está pensando en tomar “cierto riesgo” para 2023, enfocado en buscar nuevos desafíos, siempre dentro del rubro. De hecho, admite que hay algunas variedades más que se encuentran en desarrollo.

“Trato de viajar a otros países para ver qué están haciendo y buscarle un poco la vuelta para que nuestro queso además de ser lindo, tenga valor agregado”, explica. Justamente, a partir de ese espíritu de superación y perseverancia, deja en claro que el año próximo va por más: “la competencia en 2023 se hace en Noruega y ya estuve viendo la cantidad de vuelos que tengo hasta allí”. Y seguramente así será, porque cuando hay pasión, difícilmente algo se interponga en el camino.