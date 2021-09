Estiman que la próxima cosecha de soja argentina será la más baja en 20 años

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) redujo su previsión para la cosecha de soja 2021/22 de Argentina a 48,8 millones de hectáreas, con lo cual, el área sembrada caería al nivel más bajo en 20 años.

"Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, y hasta hace poco la oleaginosa era el principal cultivo del país en volumen. Sin embargo, mayores índices de rentabilidad y más flexibilidad para enfrentar condiciones secas en verano han hecho crecer al maíz a costa de la soja”, señaló la BCR.

Por otro lado, se observa un crecimiento de la apuesta por el maíz, y la BCR elevó el cálculo de producción a entre 55 y 56 millones de toneladas.

Mientras en Argentina se espera menos producción de soja, en el mundo pasa lo contrario, sobre todo en Estados Unidos, cuyos reportes darían cuenta de un incremento de las previsiones. No obstante, hay serias demoras en los embarques a causa del paso el huracán.

Respecto a los precios, el contrato de septiembre de la soja subió 0,15%, es decir, u$s 0,73 y cerró en u$s466,92 la tonelada, mientras el contrato de noviembre lo hizo en u$s 470,14 en el mercado de referencia de Chicago. En cuanto al maíz, ganó 0,50% y se ubicó en u$s 196,15 la tonelada también en Chicago.