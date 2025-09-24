Experiencia Endeavor 2025: un día para inspirar, conectar y escalar emprendimientos

El ecosistema emprendedor de Rosario y la región espera con expectativa la edición 2025 de Experiencia Endeavor Rosario, que se realizará el próximo jueves 25 de septiembre, entre las 08:30 y las 18:00, en el Salón Metropolitano del Alto Rosario.

Este evento anual, organizado por Endeavor Argentina, vuelve con el objetivo de concentrar en una sola jornada inspiración, formación y conexiones estratégicas dirigidas a emprendedores, inversores, referentes del ecosistema local y regional.

Speakers y paneles destacados

La agenda de charlas incluirá voces de reconocida trayectoria en tecnología, comercio electrónico, biotecnología y agroindustria. Algunos invitados destacados:

* Alejandro Larosa (Fyo, Agrofy, Amauta, Biond Agro)

* Alejandro Vázquez (Tiendanube LATAM)

* Mariano Saenz (Winclap) Endeavor

* Facundo Díaz (/q99)

* Fredi Vivas (RockingData)

* Julieta Porta (SphereBio)

* Stephanie Demner & Agustina Casal (Serendipity)

* Sam Trottier & Hernán Regiardo (Cósmico)

Uno de los focos centrales será el panel de transformación digital del agro, moderado por Bernardo Milesy (GLOCAL LatAm), con la participación de Juan Manuel Baruffaldi (DeepAgro), Nicolás Larrandart (Auravant) y Fernando Martínez de Hoz (Zoomagri). Se espera que aborden cómo la inteligencia artificial, sensores, análisis de datos e innovación están redefiniendo el sector agrícola argentino.

Formación práctica y espacios de participación

Experiencia Endeavor Rosario se propone no solo como espacio de inspiración sino de acción. Entre las actividades previstas:

* Workshops / masterclasses: por ejemplo, “Cómo potenciar tu marca personal con IA” a cargo de Yuliana Bustamante (Endeavor Argentina), “Escalá tu emprendimiento vendiendo más y mejor” con Marcelo Rabinovich (Emprender América) y una masterclass de Tiendanube a cargo de Patricio Casella.

* Endeavor Mentors: mentorías grupales con expertos en áreas como marketing, finanzas, estrategia, legales, sustentabilidad, entre otros.

* Club del Pitch: emprendedores tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos frente a un jurado que proporcionará feedback en vivo.

* Networking Party / cierre distendido: un espacio para extender las conversaciones en un ambiente más relajado, acompañadas de música y encuentros casuales.

Importancia para el ecosistema local

Rosario y la región se han consolidado como un polo de innovación, tecnología y emprendimiento. La llegada de Experiencia Endeavor en 2025 reafirma la apuesta por descentralizar la oferta de eventos de alto impacto que suelen concentrarse en Buenos Aires. Además de aportar educación e inspiración, estos espacios promueven vínculos estratégicos, conexiones con inversores y visibilidad para proyectos locales con posibilidades de crecimiento nacional o internacional.

También tiene un efecto simbólico: demostrar que emprender con escala es posible fuera de los centros tradicionales, que hay talento en cada rincón del país, y que el acceso a herramientas, redes y conocimiento no tiene que depender del lugar de origen.

Las expectativas están puestas en la capacidad del evento para catalizar alianzas, movilizar inversiones locales y consolidar una cultura de emprendimiento que se sostenga más allá del día del evento.