Facebook dará de baja herramientas que tienen poco uso

Facebook está descontinuando varios servicios que rastreaban su ubicación en tiempo real, incluidos Amigos cercanos, alertas meteorológicas, historial de ubicación y ubicación de fondo, debido al "bajo uso", según lo detectado por 9to5Mac . En una notificación enviada a las personas que han usado la función en el pasado, Facebook dice que dejará de recopilar datos asociados con estas funciones el 31 de mayo y borrará los datos almacenados el 1 de agosto.

La empresa matriz de Facebook, Meta, confirmó la noticia a The Verge . “Si bien estamos descartando algunas funciones basadas en la ubicación en Facebook debido al bajo uso, las personas aún pueden usar los Servicios de ubicación para administrar cómo se recopila y usa la información de su ubicación”, dijo el portavoz Emil Vázquez en un comunicado enviado por correo electrónico.

Sin embargo, esto no significa que Facebook dejará de recopilar datos de ubicación por completo. Como se indica en su nota a los usuarios, Facebook dice que "continuará recopilando información de ubicación para otras experiencias" para publicar anuncios relevantes y registros de ubicación de acuerdo con su política de datos . Puede ver, descargar o eliminar cualquier dato de ubicación que la plataforma haya guardado en el menú Configuración y privacidad. De lo contrario, Facebook eliminará automáticamente todos los datos almacenados relacionados con sus servicios descontinuados el 1 de agosto.

No creo que muchos de nosotros estemos tristes de ver desaparecer estas características. (No parece que mucha gente confíe en Facebook para recibir alertas meteorológicas en estos días). Amigos cercanos, que Facebook presentó en 2014 , permitió que la aplicación de Facebook compartiera su ubicación en tiempo real con sus amigos, y viceversa, con el fin de organizar reuniones en persona con personas cercanas a usted. Comprensiblemente, su popularidad disminuyó a lo largo de los años después de que se afianzaran características similares, como Snap Map de Snapchat y Find My Friends de Apple.

Dado que Facebook no tiene el mejor historial en lo que respecta a mantener seguros los datos de los usuarios, en realidad es más un alivio que Facebook se esté deshaciendo de estas funciones basadas en la ubicación. Facebook comenzó a permitir que los usuarios de Android desactiven el seguimiento de la ubicación en segundo plano en 2019 luego de un informe que reveló que Facebook rastreaba las ubicaciones de los usuarios si hacían una amenaza "creíble". (Apple ya permite a los usuarios desactivar el seguimiento de ubicación para aplicaciones específicas).