Fallo judicial apunta a reducir judicialización y costos al finalizar contratos de trabajo

Uno de los cuestionamientos más frecuentes del sector empresario se encuentra vinculado a los elevados costos laborales y también, en muchos casos, a su falta de previsibilidad. En Santa Fe, y especialmente en Rosario, uno de esos incrementos ha venido de la mano de la falta de entrega a los trabajadores de unos documentos denominados “Certificados de trabajo”.

Ahora un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario expone un cambio en la mirada sobre este tema que apuntaría a reducir la judicialización y costos adicionales a la finalización de un contrato de trabajo.

El certificado de trabajo es un documento -que habitualmente se entrega al final de la relación- y tiene como requisitos indicaciones sobre el tiempo de la relación, en qué consistieron los servicios prestados, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones.

El empleador cuenta con 30 días corridos después de la finalización de la relación -por el motivo que fuera, esto es, despido sin o con causa, renuncia, mutuo acuerdo de disolución de la relación, etc.- para su preparación y posterior entrega.

Ahora bien, el trabajador, una vez vencidos esos treinta (30) días y sin que el empleador se los haya entregado, se encuentra habilitado para intimar a aquél a que se los entregue. De transcurrir dos (2) días hábiles sin que ello ocurra, el trabajador queda facultado para reclamar judicialmente el pago de una indemnización a su favor equivalente a tres (3) salarios brutos.

Se trataba de un problema sin posible resolución para los empleadores en general, quienes argumentaban que una norma de la Afip les imposibilitaba cumplir con los plazos legales, lo que se convertía en un disparador de reclamos.

Sucedía que los tribunales locales, en amplia mayoría, fueron haciendo lugar a las demandas de los trabajadores, aún en los casos que los empleadores manifestaran haber puesto a disposición de los dependientes los documentos en cuestión. Es más, no sólo hacían lugar sino que ello ocurría por el llamado “trámite abreviado”. Este procede en puntuales casos en los cuales no se requiere la producción de prueba y, tal como su nombre lo indica, la reducción de sus pasos procesales consisten en que frente a la interposición de la demanda por el trabajador el juez ya se encuentra habilitado a dictar sentencia. De ahí que muchos empleadores se enteraban de la existencia de estos juicios no por una cédula sino por un embargo en cuenta bancaria que tenía lugar tras el dictado de sentencia a favor del trabajador.

La respuesta judicial que convalidaba las demandas de los trabajadores giraba en torno a que no bastaba la mera puesta a disposición sino que, en caso de no poder efectivizarse la entrega, y para impedir que prosperara la condena al pago de tres salarios era un deber de los empleadores, consignar judicialmente los certificados.

Gonzalo L. Sosa, abogado especialista en Derecho del Trabajo

El abogado especialista en Derecho del Trabajo, Gonzalo L. Sosa, consideró que “ante dicha postura judicial, se procuraba resolver la problemática, no sólo de la falta de entrega sino la de evitar estos costos adicionales, con el inicio por parte del empleador de un juicio de consignación, en el cual se ponían los documentos a disposición del trabajador en sede judicial”. Y resaltó que “esto generó un incremento de la judicialización, esta vez, de parte de la empresa contra el trabajador”.

A los fines de la certeza necesaria que debe primar en el mundo de las relaciones laborales en general, y con la seguridad jurídica que de ello se deriva, Sosa estimó como "importante" lo resuelto en el Pleno de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, dentro de los autos “Nista, Franco c/ As Turturisi SA s/ Procedimientos Abreviados en General, en trámite por ante la Sala Primera de la mencionada Cámara, "porque sienta un precedente clave, que apunta reducir la litigiosidad y costos laborales" en el fuero laboral.

Sosa destacó que el fallo precitado, emanado de Tribunal Pleno (es decir, de todos los Vocales que integran la totalidad de las Salas de la Cámara de Apelaciones Laboral de Rosario), “sienta un precedente para la generalidad de los casos”. Esto, atento a que se resolvió que “no es más preciso tener que acudir a la estrategia de consignar judicialmente aquellos documentos sino que las obligaciones legales se cumplen con la debida confección de los instrumentos conforme a la realidad del vínculo y siguiendo los términos y requisitos que establece la ley”.

A lo que agrega “como buena práctica la certificación de la firma del empleador con el objetivo de otorgarle fecha cierta y, ante ellos, dos alternativas:

a) notificar al trabajador de manera formal informando que están a su disposición los documentos y, en coincidencia con el voto del Dr. Fernando Marchionatti, entiende que debiera ser el domicilio del empleador o

b) dar respuesta a la intimación que pudiera cursar el trabajador, dentro de los dos días hábiles, expresando ello mismo”.

De esta manera, se pone fin a un problema que tenía a maltraer a los empleadores.