Familia rosarina plantó la semilla para hacer de la ciudad un jardín de mariposas

El proyecto de Fernando Rial y su familia nació en la pandemia, en el balcón de su casa y desde entonces tomó vuelo propio. La curiosidad por el proceso de metamorfosis que enfrentan las mariposas y en particular las mariposas monarcas, los llevó a investigar en el tema al punto de crear un emprendimiento que posibilite repoblar la ciudad de estos insectos y de otros polinizadores que perdieron terreno con la urbanización.

Para llevar a cabo su propósito empezaron desde cero con la creación de un vivero de plantas nativas, una idea que hoy se transformó en un ingreso más para la economía del hogar. Para eso debieron salir al campo a buscar las semillas y cultivar cada especie ya que no abundaban en los viveros de la zona. Y como todo proceso natural, requirió de paciencia y perseverancia hasta poder ver crecer hoy los brotes.

“La idea es generar pequeños parches en la ciudad, donde la gente pueda incorporar en sus jardines, balcones y terrazas estas plantas que muchos desconocen y que son tan importantes para nuestra biodiversidad”, explica a Ecos365 Fernando y agrega que hay dos tipos, unas son las hospederas donde los insectos ponen sus huevos y las otras son las nectaríferas de donde sacan su alimento en estado adulto.

Con una visión sustentable y amigable con el medioambiente, la familia emprendedora asegura que al tratarse de plantas silvestres no requieren de grandes cuidados y son eficaces en la captación de carbono. Tampoco es necesario tener una gran variedad, solo basta esperar y observar que los visitantes no tardarán en llegar. “Las personas queremos todo ya pero hay que entender que lleva su tiempo. Además de las mariposas pueden aparecer otros insectos no tan comunes pero que también son importantes ya que cumplen una función específica en el ecosistema”, advierten.

Por cuestiones de espacio, para los dueños de La Oruguita la producción resulta por ahora acotada. Sin embargo, los planes a corto plazo son mudar el vivero a otro lugar con un terreno amplio. “De chico recuerdo que allí había cítricos donde siempre se posaban mariposas. Si bien no me detenía a pensar todo el proceso que allí sucedía sí me llamaban mucho la atención”, detalla el emprendedor.

Con el mismo empuje que al principio, pero con mucho aprendizaje encima, la familia comercializa las herbáceas y difunde su labor a través de redes sociales. Esta actividad la reparten con su trabajo de rotulaciones para vidrieras que según confiesa Fernando, descubrió que le da mayor satisfacción ya que lo comparte con sus hijos. Hasta se imagina dando talleres y capacitaciones para transmitir sus conocimientos adquiridos de forma autodidacta.

“Mi intención es seguir formandomé, poder aumentar el volumen de producción y en un futuro tener nuestro vivero al público para que la gente lo pueda apreciar”, describe Fernando y agrega que haber participado del programa Impulsarte destinado a fortalecer proyectos productivos a cargo de la Municipalidad le dio más herramientas para sentar las bases del negocio. Inclusive fue uno de los premiados con un capital semilla y ahora transita una segunda etapa de asesoría personalizada.