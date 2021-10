Feletti le respondió a la Cámara Argentina de Comercio: “Ni amenazas ni desabastecimiento”

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, eligió Twitter para responderle al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, luego de que asegurara que la política de congelamiento de precios implementada por el Gobierno va a traer “desabastecimiento”.

“Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino”, escribió Feletti en su cuenta de Twitter.

Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino pic.twitter.com/iUGRTDarjY — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) October 20, 2021

El posteo del funcionario fue una respuesta directa a los dichos de Grinman, que en declaraciones a radio LT9 afirmó: “La medida fue una imposición y hay productos que retrotrajeron los precios a octubre cuando [los empresarios] habían tenido un permiso de la exsecretaria de Comercio Interior, Paula Español, para hacer el aumento correspondiente".

En este sentido aseguró: "Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda, porque cuando se termine algún producto ya fabricado, si provoca pérdida [producirlo], no lo van a volver a fabricar. No hay manera”.

Aumento de precios

Al ser consultado sobre los motivos detrás del alza de los precios en el sector, una situación que el Gobierno calificó de “injustificada”, explicó: “Hay un montón de componentes que tienen que ver con los productos. El 75% de las importaciones son productos necesarios para la producción nacional. Si usted va a una góndola de supermercado y tiene ganas de comprar una caja de jugo de naranja, la caja es importada, el conservante es importado, el colorante es importado".

También sostuvo que todo esto está relacionado con el comercio administrado que está haciendo el Gobierno, con la disponibilidad de los dólares y a qué dólar para poder comprar. "Ni hablar de los costos internos, impuestos. Ni hablar que en cualquier momento un sindicato te bloquea la empresa y no te deja trabajar por varios días. O sea que hay un montón de factores que hacen a que los costos argentinos sean altos”, señaló.

En esa línea, sostuvo que las empresas integrantes de la CAC no son formadoras de precios, dado que son “el último eslabón de la cadena”. “Que vayan en todo caso a los 15 formadores de precios del país y que hablen con ellos, que seguramente van a tener una explicación razonable", concluyó.