Feletti pronosticó que la inflación permanecerá alta "al menos hasta marzo"

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró que buscará federalizar el programa de Precios Cuidados, adelantó que la inflación será alta al menos "hasta marzo" e hizo hincapié sobre la alta concentración en alimentos. En diálogo con Radio10, el funcionario reconoció que hay una "tensión en el abastecimiento" y aseguró que las empresas muchas veces "acuerdan pero no cumplen".

"Las empresas acuerdan pero después incumplen, esto es un problema. Algunas acuerdan pero no cumplen. Hoy están cumpliendo mejor las grandes cadenas que las proveedoras de alimentos", dijo.

A su vez, afirmó que el programa Precios Cuidados ya representa el 20% de la facturación de las empresas. "Lo que nosotros encontramos es que Argentina tiene un proceso de concentración muy grande. No es posible que 50 empresas van a abastecer el consumo de 40 millones de habitantes", agregó el secretario.

Al mismo tiempo, pidió que la Canasta de Precios Cuidados llegue a las provincias y le envió un mensaje a gobernadores: "algunos gobernadores nos están acompañando y otros no tanto, como el caso de, Juan Schiaretti que dice “liberen todo”.

"Se salió del congelamiento, nos pronosticaron un Rodrigazo, que no pasó, tuvimos una tensión de precios pero se salió con acuerdo. Esto fue puesto en el acuerdo con el Fondo como parte de una estrategia antiinflacionaria. La canasta va a terminar logrando apalancar el ingreso con precios. No es una canasta de asistencia social sino que es compatible con el consumo de argentino medio", definió Feletti en conversación con Gustavo Sylvestre esta mañana.

En relación al programa de cortes de carne que comienza a regir el día de hoy, Feletti aseguró que con los cortes de carne a precios populares de diciembre, se logró vender siete toneladas de carne. En esta ocasión, el acuerdo será por doce toneladas que si bien no llega a carnicerías de barrio, prometió llegar a todas las cadenas de comercialización.

"La canasta está funcionando porque tuvimos una reunión con supermercados chinos, con almaceneros y autoservicios incluso del interior que nos están diciendo que se escapan clientes porque se van al supermercado. Estamos pensando una canasta más chica, 100 productos, pero no quiero que me revendan. Es lo mismo que me pasa con los cortes de carne. Ahí estamos pensando un margen referencial", sentenció el secretario.

Proyecciones

Para Feletti: "la inflación de góndola es una inflación monopólica. Por eso tiene que haber una regulación. Ahora la inflación de productos frescos, trigo, maíz es inflación internacional. Si no tenés un desacople, vas a pagar las galletitas a precio internacional y vamos a terminar comiendo lo que quiere la Mesa de Enlace".

En cuanto al número final de enero que se conocerá la próxima semana, estimó: "Yo creo que la inflación de enero va a estar influida por el precio de hortalizas y legumbres que aumentó un 33%, ahí falta regulación. Y ahí está atomizado, no hay monopolio. La inflación todavía va a ser alta, va a ser más baja que enero del año pasado, va a estar influida por hortalizas y legumbres, menos por la carne".

En relación al acuerdo de precios iniciado a fines de octubre del año pasado, aseveró: "Le pedimos que retrotrajeran los precios y ninguna empresa quebró. Una empresa de alimentos me dijo que nunca había vendido tanto de un producto".