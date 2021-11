Feletti se reunió con mayoristas y evalúa profundizar el congelamiento de precios

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvo una reunión con representantes de una treintena de empresas alimenticias y cámaras del sector mayorista y de comercios minoristas que participan del congelamiento de precios de 1.432 productos de consumo masivo en todo el país.

Acompañado por Débora Giorgi, Feletti destacó como principal problema el incumplimiento que nota en los comercios de proximidad o canales minoristas, en comparación con el alto acatamiento registrado en cadenas de supermercados.

➡️Junto a los subsecretarios @giorgi_debora y Antonio Mezmezián recibimos a representantes del sector mayorista, supermercados, comercios de cercanía y principales empresas de consumo masivo para analizar el desempeño de ➕Precios Cuidados en la producción y la comercialización. pic.twitter.com/P6L7jpnUNd — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) November 9, 2021

Tal como inidicó Iprofesional, consideró las correcciones de precios no están siendo seguidas por los almacenes de barrio o los supermercados de origen asiático. Desde estos sectores argumentan que si acatan la medida no sólo no les quedará margen de rentabilidad sino que deberán vender a pérdida porque los valores que pagan a los distribuidores mayoristas son mayores a los que deberían colocar en sus góndola.

Qué respondio Feletti

El secretario de Comercio Interior les dio un plazo de 15 días para que le lleven una propuesta en donde establezcan juntos sus propios márgenes de comercialización y expliquen la forma en que esos niveles se trasladarán al precio final de venta al público.

El ultimátum fue claro. Si en dos semanas mayoristas y comercios minoristas no se ponen de acuerdo, les anticipó que deberá intervenir y dictar alguna regulación para establecer desde Comercio Interior esos márgenes de comercialización.

Tal como sostuvo el medio, no se trata de una advertencia casual ya que el funcionario sabe que el grueso del consumo pasa por los comercios minoristas y no por lo hipermercados. Una tendencia que se profundizó a partir de la pandemia del Covid-19 y de la cuarentena nacional con aislamiento social preventivo y obligatorio.

En otra línea, Feletti destacó la importancia de la economía social en la producción y la comercialización de alimentos a precios justos y consideró fundamental la presencia del movimiento cooperativo en la discusión por un mejor acceso a los productos de la canasta básica. En segundo tweet que hizo hoy por la mañana, volvió a hacer referencia a la reunión que mantuvo ayer y destacó la labor con el Mercado Mayorista Coperativo.