Fertilizantes: mercado "enrarecido", pero con buenas relaciones y cierta disponibilidad

Las lluvias dijeron "presente" en las principales regiones agrícolas del país y ahora el sector productivo "pondrá primera" para arrancar verdaderamente con la campaña gruesa, con el foco puesto en el cultivo de soja, que en el ciclo 2023/2024 volverá a tener más hectáreas y protagonismo.

En este escenario, el mercado de fertilizantes toma trascendencia porque las decisiones de los productores no pueden esperar. Ecos365 dialogó con el expero Jeremías Batistoni, de la consultora AZ Group, que realizó una radiografía del panorama que afronta el sector.

"Seguimos con un mercado enrarecido para todo lo que son insumos en general, pero eso no significa que no haya oferta o no haya disponibilidad, sino que con las fluctuaciones que venimos viendo en la intermitencia de algunos proveedores, por ahí el mercado se ha mostrado justamente algo intermitente", indicó.

A la hora de referenciar valores, comentó que la urea se encuentra en torno a los 840 u$s/tn y para los fertilizantes la cifra se ubica 960 u$s/tn. "Cabe aclarar que la disponibilidad y condición de pago pueden modificar estos valores, incluso mostrando sobreprecios contra pago disponible, versus algunos valores que se mantuvieron por debajo del disponible para todos lo que son pagos con diferimiento", explicó. Y agregó: "no todas las empresas están recibiendo pago en efectivo y lo mismo sucede en lo que hace a canje, por eso está enrarecido el mercado".

Buenas relaciones

Batistoni destacó las buenas relaciones insumos - productos para grano disponible. "Soja es el que presenta mejores relaciones insumo - producto en el disponible, pero también con el PIE el maíz y trigo han mostrado una mejora significativa", reconoció. Eso sí, cuando se analizan las posiciones cosecha contra fertilizantes, ahí se observan relaciones de compra negativas, tanto para soja y maíz (abril - jul) y trigo (dic).

A la hora de analizar los precios de los fertilizantes, indicó que siguen mostrando una distorsión respecto de lo que sería la paridad teórica de importación y los volúmenes de importación acumulados, hasta la fecha, vienen algo retrasado respecto a la campaña pasada. "El dato más destacable de lo que fue el mes fue la publicción del INDEC de los datos de importación de septiembre donde vimos una caída significativa respecto de la estacionalidad típica; precisamente en septiembre se suelen ver los mayores volúmenes de importación y este año fue un quiebre", expresó.

Desde el punto de vista logístico, Batistoni aseguró que hay buena disponibilidad sobre todo lo que es urea, porque están informadas las cargas de los proximos 15 días (sobre todo en San Nicolás y San Lorenzo) donde puede haber un volumen mas que interesante de urea, "que viene siendo el fertilizante mas retrasado en importacion"

En conclusión, remarcó: "buenas relaciones de compra, buenas relaciones insumo - producto, un mercado que viene retrasado respecto de los valores históricos de importaciones, pero en la coyuntura con un buen volumen a descargar en los puertos.

Postales del mercado mundial de fertilizantes

Otro experto consultado, el analista y consultor de mercado, Esteban Moscariello, brindó un panorama del mercado mundial de fertilizantes, contemplando a los principales jugadores y los diversos factores que inciden en la operatoria:

* El mercado global de urea enfrenta presión debido a los resultados de las licitaciones de la India y al aumento de los precios europeos del gas natural.* En Estados Unidos, los precios del nitrógeno varían, con el amoníaco manteniéndose fuerte y la urea cayendo debido a la debilidad en los mercados globales.

* El sulfato de amonio también experimenta un aumento en terminales del interior de Estados Unidos, mientras que los fosfatos se mantienen estables en Nueva Orleans y en el interior, ya que comienza la demanda estacional.

* La India adquirió 1.7 millones de toneladas de urea a precios más bajos de lo esperado, ejerciendo presión en el mercado global de urea y provocando nuevas caídas de precios en NOLA y en el interior de EE. UU.

* En Brasil, los precios de la urea aumentaron debido a la competencia por la demanda después de que la India otorgó una licitación de 1.7 millones de toneladas.

* Los precios de la urea en Brasil siguen bajo presión a la baja, ya que los agricultores retrasan compras debido a la asequibilidad comprometida, lo que podría afectar la disponibilidad para la temporada de maíz safrinha.

* La demanda de la India impulsó el aumento de los precios de la urea en Brasil, pero la mayoría de los compradores siguen ofreciendo menos debido a la asequibilidad comprometida y bajos precios de los cultivos.

* La superficie de siembra de maíz safrinha en Brasil podría caer un 5% si los costos de insumos siguen siendo altos, y los agricultores consideran cambiar a otros cultivos o reducir el uso de fertilizantes.

* Los fosfatos y la potasa también experimentaron fortalecimiento en Brasil debido a la oferta limitada de fosfato monoamónico y precios más altos de la potasa canadiense.