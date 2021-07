Fin de la racha alcista para la soja, el maíz y el trigo

El Mercado de Chicago cerró una jornada bajista. La soja cayó hasta US $10 y se ajustó en US $520 en la posición agosto. Por otro lado, el maíz cayó US $2,5 a US $222 en la posición septiembre y el trigo cortó la racha de subas, cayendo US$ 6,8 a US$ 254 luego de avanzar durante seis ruedas consecutivas.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) explican que la soja finaliza la rueda con bajas por una aminoración en la demanda externa de la oleaginosa que ejerció presión sobre los precios. Según reportó el USDA, las ventas para exportación en la semana previa alcanzaron 238 mil toneladas, por debajo de lo estimado por los operadores.

Sumado a esto, los últimos pronósticos climáticos muestran lluvias en regiones clave justo cuando el cultivo ingresaría a su etapa crítica para la determinación de rindes, lo cual contribuyó a la caída en las cotizaciones. “Cabe aclarar que la soja en el medio-oeste norteamericano usualmente alcanza en agosto su fase determinante para los rindes”.

En cuanto a los futuros de maíz, cierran con pérdidas a consecuencia de un debilitamiento en la demanda externa del cereal. Según informó el USDA, las ventas netas para exportación en la semana anterior alcanzaron -40.700 toneladas, consecuencia de cancelaciones por parte de China. Además, se observó presión adicional producto de las tomas de ganancias luego de las subas de los últimos días.

El trigo culmina la jornada con caídas superiores al 2%, informa la BCR, presionados por tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de haber registrado seis jornadas consecutivas al alza. Sin embargo, continúan las complicaciones climáticas, lo cual da soporte a los precios y limita las caídas.

Reuters remarca que el mercado del trigo se sustenta en las preocupaciones por las cosechas en América del Norte y la región del Mar Negro. El Ministerio de Agricultura de Rusia dijo que los rendimientos de la cosecha de trigo del país promediaron 3,45 toneladas por hectárea al 20 de julio, frente a las 3,47 toneladas por hectárea del año anterior.

"La situación meteorológica no es buena, el clima ha sido muy caluroso y seco en Estados Unidos", dijo Phin Ziebell, economista de agronegocios del National Australia Bank en Melbourne, al Kluis Kluis Advisors. "Pero por ahora, creemos que la situación del suministro se ha incluido en el mercado".

Desde fyo informan que en el mercado local, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó el avance de los cultivos. El maíz tardío tomó un importante impulso en la última semana superando el 72% del área cosechada. Por el lado del trigo, el avance de siembra tuvo un leve aumento respecto a la semana pasada debido a las lluvias registradas en los últimos días.