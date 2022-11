Fin de semana en Rosario: alta ocupación hotelera y la pica por los alquileres temporarios

En el ante último fin de semana largo del año, la ocupación hotelera en la ciudad es del 90% con visitantes principalmente de 400 kilómetros a la redonda. Los eventos culturales, los recitales, los espacios verdes, el río, la oferta gastronómica son los llamadores para quienes eligen disfrutar de estadías cortas. Familias y grupos de mujeres solas son quienes lideran el ranking a la hora de desembarcar en Rosario. No obstante, la oferta de alojamiento divide las aguas entre parar en un hotel o alquilar departamentos temporarios.

Sucede que muchos propietarios optaron por retirar sus viviendas del mercado inmobiliario tradicional por la falta de previsibilidad a la hora gestionar los contratos a largo plazo y se volcaron a la modalidad temporal. En Rosario, este segmento compite de forma directa con los hoteles de 2 y 3 estrellas en donde en promedio el valor diario ronda entre los $6.000 y $8.000 la noche. Vale destacar que muchos de los hoteles de este tipo se los llevó por delante la pandemia y debieron cerrar.

No hay igualdad de condiciones porque si bien hay una normativa municipal en la mayoría de los casos no están registrados y no tributan lo que corresponde", Damian Auzunbud, miembro de AEHGAR