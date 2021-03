Ford lanzó la preventa de Bronco Sport en Argentina: precios y características

Ford Argentina anunció la preventa de Bronco Sport, su nueva SUV 2021. A partir de hoy, todos los interesados podrán contactarse con un concesionario oficial Ford, o bien, dejar sus datos en Ford.com.ar y reservar su nueva SUV en sus dos versiones, Big Bend y Wildtrak. El precio exclusivo de preventa se posiciona desde los u$s 44.200.



"La Nueva Bronco Sport se inspira en la herencia de la marca y conjuga la ingeniería y las prestaciones off-road con características innovadoras para poder crear aventuras y disfrutar del aire libre en los terrenos más diversos y extremos", señalaron desde la empresa. Al igual que la primera generación de 1966, Bronco Sport tiene como misión ofrecer la máxima capacidad y confianza para ir a cualquier parte, en cualquier momento.



Diseño robusto



La Bronco Sport posee un diseño innovador y brinda soluciones inteligentes de almacenamiento especialmente pensadas para que las personas puedan disfrutar sin límites de la vida al aire libre.

Su portón trasero con doble apertura e iluminación direccionable está diseñado para facilitar el almacenaje y la descarga de todos los elementos que se quieran trasladar para la aventura. La Bronco Sport también incluye bandeja de carga de baúl configurable que se puede modular para subdividir el espacio de carga o utilizar como mesa de apoyo, cobertor de goma removible, ganchos porta objetos, toma corriente de 12V y abridor de botellas; funcionalidades que facilitan la experiencia en cualquier paisaje o lugar.

Además, la versión Wildtrak suma bolsillos guardaobjetos en el respaldo de los asientos delanteros y el asiento trasero, agregando aún más espacio de almacenaje en el vehículo.

Después de casi 25 años de ausencia, Ford volvió a apostar por dos nueva versiones de la Bronco Sport.

Como elementos para destacar, la Bronco Sport posee:

Llantas de aleación (Big Bend, 18¨ y Wildtrak, 17¨AT).

Iluminación LED con faros antiniebla.

Parrilla frontal con diseño “Bronco”.

Barras de techo longitudinales.

Techo bitono (versión Wildtrak).

Espejos exteriores color negro, ajustables eléctricamente y con luz de giro incorporada.

Faros traseros con tecnología LED.



Su diseño interior se completa con un volante multifunción forrado en cuero, rotary shifter (que permite seleccionar de forma simple y rápida el cambio), tapizado de tela “easy clean” (limpieza fácil), apoyabrazo delantero con guardaobjetos y posavasos, y climatización automática con salida de aire en las plazas traseras, entre otras características.



La edición Wildtrak suma prestaciones para hacer de la Bronco Sport un vehículo aún más exclusivo con:



Tapizado de cuero con diseño exclusivo y plazas delanteras calefaccionadas.

Asiento de conductor con regulación eléctrica (8 posiciones).

Espejo interior retrovisor fotocromático y levantacristales one touch up/down para conductor y pasajeros.

Manijas de puerta color carrocería.

Climatizador bizona.

Techo solar.



Nacida para la aventura



La Nueva Bronco Sport se encuentra disponible con dos motorizaciones: EcoBoost 1.5L, que eroga 175CV a 258Nm (versión Big Bend), y EcoBoost 2.0L, 240CV a 373Nm (Wildtrak). Ambas ediciones poseen tracción 4WD, transmisión automática de 8 marchas y el sistema de gestión de terrenos (G.O.A.T., Goes Over Any Terrain, por sus siglas en inglés), que incluye hasta 7 modos de manejo para atravesar cualquier terreno —Normal, Eco, Deportivo, Lodo, Resbaladizo, Arena, y Rocas; estos dos últimos son exclusivos de la versión Wildtrak—.



La Bronco Sport Wildtrak también suma el Trail control: una funcionalidad que permite gestionar la velocidad crucero para el manejo off-road a baja velocidad. Además, cuenta con levas al volante, tracción 4WD con control vectorial de torque, bloqueo de diferencial central y trasero, despeje del suelo de 223mm y ángulos de ataque y salida superiores a 30°, dos ganchos de rescate delanteros, y capacidad de vadeo de hasta 600mm.



Tecnología funcional



También posee tecnologías que facilitan la conducción y brindan la máxima conectividad y confort, como el cargador inalámbrico de celular y la tecnología Auto Start-Stop, que ahorra energía cuando el vehículo está frenado.



La versión Wildtrak suma el control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go y centrado de carril (este último se activa cuando se enciende el control de velocidad crucero adaptativo), el lector de señales de velocidad (muestra en la pantalla la velocidad máxima que detecta en el camino), el encendido remoto para por ejemplo climatizar el vehículo a gusto minutos antes de ingresar al mismo, y la computadora de abordo con pantalla digital de 6,5”.



Otras funcionalidades presentes en la Nueva Bronco Sport son:



Sistema SYNC 3 con pantalla multitáctil de 8¨, GPS, USB, toma de 12V, control por voz compatible con Car Play & Android Auto.

Ingreso y arranque sin llave (keyless).

Freno de mano eléctrico con función auto-hold.

Computadora de abordo con pantalla de 4.2”.

Encendido automático de luces.

Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia.

Control de velocidad crucero.



Además, la versión Wildtrak agrega el Sistema de audio premium B&O con 10 parlantes.