Ford y GM ahora ingresan al negocio de los chips

Los dos mayores fabricantes de automóviles de Detroit: Ford y General Motors están buscando ingresar al negocio de los semiconductores, después de un año de escasez de chips de computadora que afectó la producción global de sus fábricas.

Ford dijo el jueves por la mañana que había firmado un acuerdo estratégico con el fabricante de chips con sede en Estados Unidos GlobalFoundries para desarrollar chips, un pacto que eventualmente podría conducir a la producción conjunta en los EE. UU. Las dos compañías no revelaron los términos ni dijeron cuánto podrían invertir en la capacidad de producción futura.

Poco después, el presidente de GM, Mark Reuss, dijo que GM también estaba tratando de forjar vínculos más profundos con los fabricantes de chips, estableciendo asociaciones estratégicas que podrían llevarlo a desarrollar conjuntamente semiconductores y potencialmente producirlos de manera conjunta. La medida es parte de una estrategia para reducir la variación en los microprocesadores que usa en los vehículos, dijo.

La escasez de semiconductores redujo la producción de millones de vehículos planificados en toda la industria este año. Algunos ejecutivos de automóviles han dicho que están tomando medidas para manejar mejor sus chips, una pieza crítica de la cadena de suministro en la que han tenido poca visibilidad.

Ford es el último ejemplo de empresas que están reajustando sus modelos de negocio mientras se enfrentan a las interrupciones relacionadas con la pandemia. Las empresas multinacionales sufrieron un impacto temprano en la crisis de Covid-19 cuando los cierres de fronteras, las restricciones locales y los bloqueos provocaron el caos. Algunos han optado por soluciones permanentes.

Problemas en las industrias

Las empresas también siguieron enfrentando retrasos en los envíos y cuellos de botella en los camiones, lo que las ha llevado a repensar la geografía de sus cadenas de suministro y a dar prioridad a las estrategias que garantizan la confiabilidad sobre los modelos de subcontratación del pasado.

En las industrias automotriz y de semiconductores, la crisis de las piezas está impulsando una colaboración más profunda , con ejecutivos de ambos sectores que establecen relaciones más estrechas para abordar los desafíos y trabajar juntos para presentar nuevos productos. También se produce a medida que se automatizan más funciones del automóvil, lo que impulsa un uso cada vez mayor de chips en los vehículos.

"Te necesitamos y tú nos necesitas", dijo el director ejecutivo de Intel Corp. , Pat Gelsinger, en un evento automovilístico en septiembre. "Este es un futuro simbiótico que estamos innovando y suministrando a medida que el automóvil se convierte en una computadora con neumáticos".

El movimiento de Ford iría un paso más allá al llevar eventualmente algo de desarrollo de chips internamente. El fabricante de automóviles de Dearborn, Michigan, dijo que diseñar sus propios chips podría mejorar algunas características del vehículo, como las capacidades de conducción automatizada o los sistemas de batería para vehículos eléctricos, y potencialmente ayudar a Ford a evitar la escasez futura.

"Sentimos que realmente podemos mejorar el rendimiento de nuestros productos y nuestra independencia tecnológica al mismo tiempo", dijo Chuck Gray, vicepresidente de software y controles integrados de vehículos de Ford.

Parte del acuerdo con GlobalFoundries tiene como objetivo mejorar el suministro de chips a corto plazo para Ford, que se ha visto especialmente afectada por la escasez de suministro en relación con muchos otros fabricantes de automóviles. El trabajo de desarrollo conjunto tiene como objetivo producir chips de gama alta que entrarían en vehículos varios años después, dijo Gray.

Desafíos

La construcción de una operación seria de diseño de chips estará lejos de ser una tarea simple para Ford. Diseñar semiconductores sofisticados con sus diminutos transistores es una disciplina difícil que, por lo general, lleva años dominar a las empresas.

Incluso antes de que la pandemia aumentara la demanda de chips, las empresas de semiconductores se quejaban de una grave escasez de ingenieros calificados. Ford competirá por el talento no solo contra compañías de chips como Intel y Nvidia Corp. , sino también contra gigantes tecnológicos con mucho dinero como Amazon.com Inc. y Apple Inc. que están diseñando cada vez más chips internamente.

Reuss, en una llamada con inversionistas el jueves, dijo que GM planea unirse a algunos de los nombres más importantes de la industria de semiconductores, incluidos Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Qualcomm Inc. y NXP Semiconductors NV.

“Vemos que los requisitos de semiconductores se duplicarán con creces en los próximos años”, dijo Reuss, y agregó que los vehículos que produce GM se están volviendo más avanzados tecnológicamente.

GM también quiere reducir la cantidad de microprocesadores únicos necesarios para impulsar vehículos cada vez más complejos y cargados de tecnología en un 95%. Para hacer esto, planea desarrollar con socios tres familias principales que usan arquitecturas similares, dijo Reuss. Estos chips se pueden producir en volúmenes más altos y ofrecer una mejor calidad y previsibilidad, dijo.

La escasez de chips ha perjudicado a algunos fabricantes de automóviles más que a otros, mientras que su duración y curso han demostrado ser impredecibles. Algunos ejecutivos y analistas de automóviles han dicho que esperan una relajación gradual, aunque predicen que las interrupciones continuarán durante gran parte de 2022 y posiblemente más allá.

Gran parte del problema se atribuyó a la escasez de microcontroladores más antiguos y relativamente económicos que se utilizan comúnmente en la industria automotriz. Pero cada vez más, los fabricantes de automóviles se están moviendo hacia chips más sofisticados a medida que persiguen avances como los autos eléctricos y la conducción semiautónoma.

El mejor ejemplo son las baterías para vehículos eléctricos, un área en la que los fabricantes de automóviles están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares mientras se apresuran a desarrollar nuevos modelos enchufables. Ford, Volkswagen AG , GM y otros fabricantes de automóviles importantes se están asociando con compañías de baterías para construir fábricas que, según dicen, les darán una ventaja técnica y suministros futuros más estables.