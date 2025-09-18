Francos: "Pasamos nubarrones, pero este Gobierno está convencido hacia dónde va"

El Congreso de CONINAGRO desarrollado este jueves en Capital Federal contó con la participación de funcionarios de importantes como el gobernador de la provincia Axel Kicillof y el Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos.

Precisamente, el portavoz y referente del Gobierno libertario ponderó las políticas oficiales orientadas a la producción agropecuaria y reconoció que la reducción de impuestos ha sido clave para el salto productivo.

Dentro de las medidas más destacadas en favor del sector, el funcionario mencionó la reducción de derechos de exportación sobre productos como carne, maíz, soja, trigo, cebada, girasol y sorgo; el aumento de créditos del VICE; la eliminación de precios máximos para la ganadería; la apertura para exportar ganado en pie; y la importación de vacunas a menor costo, que alivió los gastos sanitarios.

El ministro enfatizó la importancia de la producción agropecuaria para Argentina y el mundo, y aseguró que “se produce alimentos para el mundo, y eso nos debe llenar de orgullo”. Además, señaló que el país se encuentra en una “encrucijada” y que la actual administración apuesta a un modelo distinto, basado en el equilibrio fiscal como clave para fomentar el crecimiento, bajar impuestos y aumentar la producción.

El mensaje del Gobierno fue de optimismo, asegurando que, a pesar de las dificultades, la intención es avanzar con políticas que den relevancia al sector agroindustrial en la generación de riqueza nacional, acompañadas de una reducción progresiva de cargas tributarias.

Productores y empresarios cooperativistas, presentes en el Congreso de CONINAGRO.

El mensaje en medio de la tormenta

En el final, Francos intentó dejar un "mensaje de optimismo" al auditorio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, colmado por productores y empresarios cooperativistas.

"Sé que estamos pasando nubarrones y tormentas, pero el Gobierno está convencido hacia dónde va. Lo demás es volver al pasado. Tenemos la macroeconomía ordenada, sabemos que debemos mejorar y ver muchas cosas, pero volver al pasado es ir hacia un proyecto frustrado de país que no va para ningún lado"