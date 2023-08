Fueron a disfrutar de una fiesta y no pudieron evitar la catarsis

Centenares de personas con variopintos perfiles, todos ligados de una u otra forma a la cadena productiva argentina, se dieron cita el jueves de la semana pasada para acompañar a la Bolsa de Comercio de Rosario en la celebración de su 139º aniversario. Como lo reflejamos oportunamente hubo expresos reproches ante la ausencia de representantes del gobierno nacional, así como por la demora del Gobernador de la Provincia que retrasó en dos horas el programa original. También el mismo mandatario fue blanco de críticas por la extensión y el contenido de su discurso.

Ecos365 registró desagrados y otras expresiones que ilustran claramente la distancia entre “la política” y la producción del campo.

La política no lee el mensaje de la sociedad

“Me dio mucha bronca escuchar al gobernador con un discurso como si nada estuviera pasando”, dijo a Ecos365 el referente de una importante cadena productiva luego del largo mensaje que desarrolló Omar Perotti. “Escucharlo decir lo que dice, en un momento en el que la sociedad está viviendo situaciones aciagas, con impotencia… Me parece que la política no descifra, no lee el mensaje que la sociedad le está dando”, añadió.

Para proyectar su desagrado por lo que terminaba de escuchar, en un ámbito que se prestaba para ser festivo, el empresario y productor sostuvo “la gente sale a la calle para expresar su desagrado y este hombre viene con un discurso como si estuviera empezando su mandato, es complejo. Estamos en una fiesta que se ve empañada por la política que, lamentablemente, está mirando otra película”, completó.

El valor de dar la cara

En idéntico sentido, disgustado, se expresó un dirigente de una entidad que representa a productores agropecuarios. “Estos discursos no tienen que contaminar el clima de fiesta que merece la Bolsa en su aniversario”, pero igualmente destinó una reflexión: “tenemos que mandarle un mensaje a la política. Que piense en el sector agropecuario, que es el más dinámico y el que trae los dólares que tanto hace falta en el país”.

“En un año muy difícil el campo demuestra otra vez que está de pie, y tenemos que decirles a los políticos, a todos, que acá estamos para seguir produciendo y para seguir insistiendo, con rostro humano, presentes”, remarcó ante la ausencia de autoridades nacionales en una convocatoria de tanta trascendencia para el interior productivo.

No hay políticos a la altura de la circunstancia

“La realidad es crítica, severamente crítica, y no vemos ninguna política pública, ningún político, ningún gobernante, que se ponga a la altura de las circunstancias”, sostuvo la presidente de una entidad ruralista, que destacó “tenemos un país con potencialidad natural, productiva, para salir adelante, pero siempre nos ponen trabas. Esperamos madurez y consenso de la clase política para que nuestra Argentina salga adelante. Que nos saquen la pata de encima y nos dejen producir libremente”, señaló.

La política en deuda con el campo

De manera breve, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, se hizo eco de las reacciones. “Es un llamado a la reflexión a todos los espacios políticos. Creo que hay un pasivo enorme con el campo de parte de la política, y fundamentalmente de parte de la política nacional. Este sería otro país con el abordaje de los problemas de manera federal en serio, y del interior en serio. Se tomaron y se toman decisiones que no han sido acertadas y son perjudiciales”, dijo.