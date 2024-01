Fuerte suba de precios mayoristas: se dispararon 54% mensual en diciembre tras la devaluación

Los precios mayoristas volaron 54% en diciembre respecto al mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El dato surge tras la devaluación del peso en el cierre de 2023, que estuvo en el mismo orden que la inflación mayorista mensual.

De esta forma, durante todo el año pasado, los precios mayoristas se dispararon 276,4%, quedando 65 puntos porcentuales por encima de la inflación general, que cerró en 211,4% en 2023.

El fuerte aumento de los precios mayoristas en diciembre se explica por el avance del 51,1% en los “Productos nacionales” y del 80,6% en los “Productos importados”. En la comparación interanual, los nacionales subieron 241,3% y los importados 432,6%.

La disparada en los precios mayoristas respondió a la suba del dólar oficial a los $800, más el incremento de la alícuota del impuesto País (de 7,5% a 17,5%), lo que implicó una devaluación total del 138% para los productos importados. A priori, y aunque el traspaso no es lineal, la diferencia de 28,5 puntos con el IPC de diciembre puede implicar un rezago en los precios que todavía no terminó de trasladarse al consumidor, con una inflación que no cederá en los próximos meses. La caída del consumo puede marcar, sin embargo, un límite.

Inflación: ¿los precios mayoristas impactan en el IPC de enero?

La disparada de los precios mayoristas deja un piso alto para la inflación de enero. Teniendo en cuenta que en diciembre el índice de precio al consumidor (IPC) subió 25,5%, es posible que aún, parte de este aumento de los mayoristas, se vea reflejado en los minoristas.

El movimiento en los costos empresarios seguirá muy vinculado al régimen cambiario. Luego de la devaluación del 12 de diciembre, el Gobierno proyectó un deslizamiento del dólar oficial del 2% mensual, contra una inflación minorista calculada para enero y febrero por encima del 20% mensual. Se trata de un atraso cambiario que aumenta, a su vez, las expectativas de devaluación, en línea con una brecha con los dólares CCL, MEP y blue que llegó al 55% en lo que va del mes.