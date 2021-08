Furor por Lionel Messi: su debut en el PSG disparó la venta de entradas y derechos de TV

Lionel Messi tendría su debut con el PSG el domingo ante el Reims, lo que disparó la expectativa, la venta de entradas y el negocio de la televisación en Francia. Ya está catalogado como uno de los eventos deportivos del año.

Un ex compañero suyo en el club catalán, Gerard Piqué, busca sacar provecho de la situación y a través de su empresa (Kosmos Holding) se unió con la productora de eventos Enjoy Television para comprar los derechos de televisión de la Ligue 1 y transmitir los partidos.

El contrato es por tres años, justo los que estará la Pulga en el elenco parisino, y si bien no salieron a la luz las cifras, Movistar había acordado pagar 2,5 millones de euros anuales por transmitir el torneo. Además, el partido del PSG del domingo se verá por el canal de Twitch del famoso streamer español Ibai, amigo de Messi y del Kun Agüero.

Te has pasado el juego @IbaiLlanos. Se viene día histórico! https://t.co/Z1yyV1zEJJ — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 25, 2021

Un dato no menor, que habla de que el interés está centrado en la Pulga, es que hasta ahora en España no se había transmitido ningún partido del certamen francés, pese a que ya lleva tres fechas. Pero no quedará otra que seguirlo por las pantallas, porque ya se agotaron las 20.546 localidades que tenía disponibles el estadio AugusteDelaune II del Reims.

Precisamente desde este modesto club destacaron que recibieron en su web pedidos de todo el mundo para obtener una entrada, incluso de países como Corea del Sur, Tailandia, Egipto e India. Ante las pocas localidades disponibles, se disparó la reventa de entradas, cuyo valor oficial va de 35 a 100 euros, pero que ahora cotizan entre 400 y 1000 euros.

Por otro lado, se batieron todos los récords de pedidos de acreditación de medios de todo el mundo para cubrir el partido, superando incluso el día que llegó David Beckham a esa institución.