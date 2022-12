Gastos en dólares y con tarjetas: cómo conviene pagar en el exterior

La Argentina está de fiesta por la consagración de la Selección en el Mundial, pero quienes hayan viajado a Qatar o estén pensando por irse al exterior durante las vacaciones de verano tendrán cuentas que pagar con tarjeta. Y esos consumos en dólares pueden volverse un dolor de cabeza por las múltiples restricciones cambiaras, los impuestos y las percepciones que rigen en el país.

Los consumos en dólares que se realicen con la tarjeta pueden tener distintas cotizaciones según el monto realizado. Si se realizan gastos por menos de u$s 300, el tipo de cambio al que se liquidarán los gastos realizados serán es el llamado “dólar tarjeta”, que hoy se ubica en $315. Si en cambio los gastos superan ese importe, se liquidarán al llamado “dólar Qatar”, que hoy se ubica en $360. Esto ocurre porque en octubre pasado, el Gobierno impuso un nuevo recargo del 25% en esos casos.

La diferencia en pesos, por lo tanto, puede ser significativa dependiente de la cotización que corresponda y por eso resulta indispensable conocer cómo conviene pagar los consumos en dólares que se realicen en el exterior.

Cómo conviene pagar afuera

Dado que el llamado dólar Qatar se mantiene como la cotización más alta del mercado, si se prevé que se gastarán más de u$s 300, pagar con tarjeta no parece la mejor opción.

Si bien es cierto que las percepciones a cuentas de Ganancias o bienes personales después podrían deducirse –o solicitarse la devolución- esto no ocurrirá hasta abril o mayo 2023 en el caso de los gastos realizados este año por trabajadores en relación de dependencia o en septiembre y octubre en el caso de los monotributistas o autónomos. Con una inflación corriendo casi a un ritmo de 100% anual, esa devaluación se verá licuada por la suba de precios.

Eso ocurrirá en el mejor de los casos, para los gastos realizados en 2022. Si el consumo en divisas se hiciera a partir de enero, los trabajadores en relación de dependencia recién podrían deducir el consumo en abril o mayo de 2024, mientras que los autónomos y monotributistas deberán aguardar a septiembre o a octubre de ese año.

Ante ese panorama, según publica Bloomberg, lo que hoy parecía más redituable para el contribuyente es planificar cuánto gastará durante el viaje. En caso de que fueran por ejemplo u$s 1.500 le convendría pagar u$s 299 con tarjeta y el resto con divisa en efectivo, que pueden conseguirse de manera legal sin topes a $320 través de una operación bursátil conocida como dólar MEP. Para ello, no obstante, el ahorrista debería tener disponibles esos pesos de manera anticipada.

Si hiciera eso, gastaría $94.185 correspondientes a los u$s 299 con tarjeta y $384.320 por los $1.201 restantes del dólar MEP. Los u$s 1.500 equivaldrían a $478.505.

Otra posibilidad sería comprar el dólar MEP por el total de los consumos que se planifiquen realizar, dejarlos en una caja de ahorro en dólares e instruir al banco a que realice el débito correspondiente desde allí. En ese caso, los u$s 1.500evivaldrían a $480.000 tomando el dólar MEP de hoy a $320.

Si en cambio gastara esos u$s 1.500 con tarjeta afrontándolos de manera íntegra en pesos, por la regulación vigente correspondería que el total de ese monto se liquide al dólar Qatar, de $360. Esos u$s 1.500 equivaldrían entonces a $540.000. Unos $60.000 más que en las opciones anteriores.

Respecto a la conveniencia de las primeras dos posibilidades, es preciso recordar que el ahorrista deberá contemplar el costo de reposición de esos dólares que gastará ahora.

Débito o crédito en el exterior

Otra de las decisiones que deberá tomar el contribuyente que realice consumos con tarjeta en el exterior es si pagará con débito o crédito. Dado que a fines de noviembre del 2021 el Banco Central (BCRA) prohibió las cuotas para el financiamiento de pasajes y pagos en el extranjero, todos los gastos que se realicen con la tarjeta de crédito deberán cancelarse en su próximo vencimiento.

Los gastos figurarán en dólares, por lo que se liquidarán al valor del tipo de cambio del banco el día de cierre de la tarjeta. Al pagar con tarjeta de crédito, en cambio, el ahorrista fijará la cotización al tipo de cambio vigente el día en que se efectuó la compra.

Este dato resulta importante si se tiene en cuenta que el BCRA viene manteniendo un ritmo de devaluación superior al 6% desde septiembre.