Gobierno avanza con esquema para regular importaciones ante la escasez de reservas

El Gobierno busca avanzar con un esquema para ajustar la "administración de comercio" ante la escasa acumulación de reservas. En la mañana del martes, el presidente Alberto Fernández recibió en Olivos a los ministros de Economía y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán y Daniel Scioli, y al presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

La reunión, agendada antes del discurso de la vicepresidenta, tuvo como eje central el control a las importaciones. Esto, mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) insistió en que la restricción en el acceso a las divisas para pagar insumos complica el panorama de las fábricas hacia la segunda mitad del año, tal como indicó Cronista.

Entre las medidas que se analizan figuran, por un lado, un mayor control en las autorizaciones que parten desde el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que administra la cartera de Scioli, requisito ineludible para acceder a las divisas y concretar la compra al exterior.

Por otro, más supervisión ex post de importaciones y exportaciones para detectar maniobras de sobrefacturación y subfacturación, respectivamente, desde la Aduana, ahora bajo gestión del massista Guillermo Michel. Los mayores controles intentarán mantener a salvo a los sectores productivos, aunque estos ya relatan varios cuellos de botella.

Escasas reservas

Mientras la liquidación de exportaciones, que debería concentrarse en esta época del año, se dilata en el tiempo y quedan unos u$s 1500 millones en soja sin despacharse, las importaciones complican la acumulación de reservas.

A su vez, tal como señala el medio, las compras de energía por u$s 4700 millones, contra u$s 1900 millones de un año atrás. Eso, más la demora en concretar créditos de organismos multilaterales por u$s 700 millones, explicaría la complicación para acumular reservas.

En ese contexto, los controles se reforzarán. Por resolución del BCRA, las empresas con SIMI aprobado acceden al 5 por ciento adicional de dólares a lo importado en 2021, o al 70% por sobre los niveles de 2020 (de ambos, el menor).

En los últimos meses se negociaron excepciones, como algún beneficio para materias primas como el café, insuficiente, según las empresas del rubro, o el esquema para que las terminales automotrices financien a sus proveedores autopartistas, que ahora debe implementar el sector privado.

Los fabricantes de electrónicos de Tierra del Fuego trabajan con problemas para hacerse de insumos y no accedieron a mayores cupos de importación. Para que salgan más dólares, deberán acumularse reservas.