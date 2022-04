Google Docs incluirá las reacciones con emojis dentro de su página

Google Docs está recibiendo soporte para reacciones emoji, lo que le permite responder al texto con un símbolo simple en lugar de un comentario completamente escrito. En una publicación de anuncio , la compañía dice que la función es compatible con todos los emoji disponibles en la última versión , que incluye opciones de género neutral y símbolos más tontos como la cara que se derrite y el labio que se muerde.

Un gif publicado por Google muestra cómo la función de reacción de emoji aparecerá como una tercera opción junto con "Agregar comentario" y "Sugerir ediciones" cuando resaltes texto. También puede escribir para buscar en el catálogo de emoji. Google dice que estas respuestas brindan "una alternativa menos formal a los comentarios".

Las reacciones emoji se han convertido en un elemento básico del software moderno y están disponibles en numerosas aplicaciones de mensajería (iMessage, Facebook Messenger) y redes sociales (Facebook y Twitter como parte de una prueba limitada ). Las reacciones de emoji están llegando a Google Docs a medida que el servicio se somete a una gran revisión y se expande de ser un procesador de textos a más una herramienta de colaboración de trabajo remoto.

Otras características nuevas de Google Docs anunciadas recientemente incluyen soporte de rebajas , un nuevo diseño sin páginas y la capacidad de redactar correos electrónicos sin problemas desde un documento.

Google dice que las reacciones emoji estarán activadas de forma predeterminada y no se pueden desactivar. Se están implementando ahora para dominios de lanzamiento rápido, pero llegarán a la mayoría de los usuarios de Google Docs después del 20 de abril. Estarán disponibles para los suscriptores de "Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard y Enterprise Plus", pero no para los niveles más básicos como Enterprise Essentials.