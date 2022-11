Google Messages ha comenzado a permitir reacciones con cualquier emoji

Google ha comenzado a permitir que algunos usuarios de su aplicación Mensajes reaccionen a los mensajes de texto con cualquier emoji, en lugar de limitarlos al conjunto estándar de siete que han estado disponibles en la aplicación desde hace un tiempo. La función es similar a lo que tienen otras plataformas de mensajería como Slack, WhatsApp y las versiones pagas de Telegram : presionar y mantener presionado un mensaje le brinda las reacciones de emoji estándar, pero luego puede acceder al selector para reaccionar con lo que quiera.

Las reacciones de emoji ampliadas parecen ser una prueba limitada en este punto: 9to5Google dice que escuchó dos informes de su implementación, y aunque una persona del personal de The Verge tiene acceso, otras dos personas que verificaron no lo tienen. Google no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Verge sobre la función.

Al igual que con cualquier característica que se agrega a los servicios de mensajería, las reacciones adicionales pueden ser un poco complicadas según a quién le envíe mensajes de texto y qué estándares de comunicación admita su teléfono. Parecen funcionar bien si ambas partes usan RCS, el reemplazo de SMS que Google ha estado presionando . Mi teléfono aún no tiene acceso al selector extendido, pero las reacciones de mi colega se mostraron correctamente cuando estaba usando la aplicación Mensajes de Google.

Sin embargo, otras configuraciones pueden complicarse. En el mismo teléfono, que obviamente es compatible con RCS, la aplicación Mensajes de Samsung muestra la reacción como un mensaje de texto separado, diciendo "�� a '¿Puedes reaccionar a este mensaje?'". Lo mismo sucede cuando mi colega reacciona a un mensaje de texto de un usuario de iPhone. , ya que son solo SMS.

Que las reacciones no se traduzcan en iPhones no es una sorpresa. Por un lado, el sistema Tapback de Apple solo le permite usar un conjunto específico de símbolos, por lo que es poco probable que la aplicación Mensajes de la compañía tenga la capacidad de agregar un emoji arbitrario a un mensaje. Incluso si lo hiciera, quién sabe si lo haría; después de años de que las reacciones de los usuarios de Apple aparecieran como mensajes de texto separados para los usuarios de Android, parecía que las dos compañías habían encontrado una solución, con las reacciones de iMessage y Google Message traduciéndose entre las dos plataformas . Y, sin embargo, cuando lo probé hoy con las reacciones estándar, volví al mismo sistema anterior de recibir mensajes de texto separados "[emoji] a [mensaje]" en lugar de reacciones bellamente mostradas cuando se envían mensajes entre un teléfono Android y un iPhone.

Independientemente de lo que Apple y Google estén haciendo, estoy feliz de ver que Google trae esta función a su plataforma de mensajes de texto, incluso si en realidad solo es elegante cuando estás haciendo chats RCS. Es una función que siempre he querido en todas partes, y parece que Google está trabajando para que así sea, al menos para las personas que usan su aplicación.