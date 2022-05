Google anuncia su nuevo reloj inteligente: ¿Cuándo llega?

Después de semanas de rumores y fotos filtradas , Google finalmente confirmó que el Pixel Watch es real. Sin embargo, el anuncio de hoy es más una provocación que una revelación completa, ya que el reloj llegará a finales de este otoño junto con el Pixel 7.

Dado que Pixel Watch es el secreto portátil peor guardado de 2022, no hubo nada demasiado sorprendente en términos de diseño. Como se sospechaba, el Pixel Watch tiene un diseño abovedado circular y cuenta con una corona y un botón lateral "táctiles". Está hecho de acero inoxidable reciclado y tiene bandas patentadas intercambiables. También se ejecutará en un Wear OS 3 "mejorado" que cuenta con una "interfaz de usuario actualizada" con mejor navegación y notificaciones inteligentes. También tendrá la opción de elegir una versión celular del dispositivo para conectividad independiente.

En cuanto al software, Google dice que Pixel Watch tendrá las aplicaciones nativas de Google que esperarías, así como una nueva y brillante integración de Fitbit. Eso incluye productos básicos como Google Maps y Assistant, pero también aplicaciones como Google Wallet y Google Home que son nuevas en Wear OS. Otra característica que llega a Wear OS es Emergency SOS. Hemos visto esta función en otros relojes inteligentes, y la esencia es que puede usar su reloj para comunicarse con un amigo o familiar de confianza, así como para llamar a los servicios de emergencia. En cuanto a la integración de Fitbit, podrá ver información sobre la frecuencia cardíaca, el seguimiento del sueño y los minutos de la zona activa.

La integración de Fitbit es la colaboración más importante entre las dos empresas que hemos visto desde que Google compró Fitbit por 2100 millones de dólares . (Técnicamente, agregar el Asistente de Google a Fitbit Versa 3 y Sense fue lo primero). Según Rick Osterloh, vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Google, esta integración de Fitbit irá más allá de personalizar las carátulas del reloj y estará "imbuida en todo" el Pixel Watch. experiencia. Los usuarios podrán sincronizar sus datos con una cuenta de Fitbit, lo que significa que podrán verlos dentro de la aplicación de Fitbit y en la web. El reloj utilizará todos los últimos algoritmos de Fitbit para la salud y el estado físico.

En cuanto a la privacidad de los datos, Osterloh dijo en una sesión informativa que los datos de Fitbit y Google permanecerán privados y separados debido a las promesas que hizo a los reguladores durante la adquisición de Fitbit, lo que significa que cualquier dato de salud recopilado en Pixel Watch permanecerá bajo el control de Fitbit, separado de Google. Osterloh también agregó que si bien el equipo de Fitbit estuvo profundamente involucrado con Pixel Watch, Fitbit todavía tiene planes para su propio reloj Wear OS y continuará fabricando sus propios productos.

Y eso es todo en términos de detalles concretos que tenemos ahora. En términos de cuánto costará, Google dice que será un "producto de precio premium". Otro inconveniente potencial es que Pixel Watch requerirá un teléfono con Android 8.0 o posterior, y necesitará una cuenta de Google. Así que, al igual que el Samsung Galaxy Watch 4 , el Pixel Watch no será compatible con iPhones como lo eran los relojes Wear OS anteriores. De lo contrario, la compañía no dijo nada sobre las especificaciones del reloj, incluido el chip con el que funcionará o si vendrá en diferentes tamaños o colores, etc. Esos detalles, dice la compañía, se compartirán en los próximos meses.