Google está en problemas por los anuncios de video

Google se enfrenta a un escrutinio por afirmaciones de que engañó a los anunciantes sobre dónde coloca anuncios de video y si violó las sanciones de EE. UU. Como informó anteriormente The Wall Street Journal , la investigación de la empresa de análisis Adalytics sugiere que Google "puede haber costado a los compradores de medios hasta miles de millones de dólares de publicidad digital" al colocar anuncios en sitios que violan los propios estándares de Google.

El informe se centra en uno de los formatos de anuncios de video de Google, llamado TrueView, que la empresa coloca en YouTube y otros sitios en la web, llamados socios de video de Google. Estos anuncios aparecen durante los videos y brindan a los espectadores la opción de omitir la totalidad del anuncio después de cinco segundos. Los anunciantes solo pagan por el anuncio si un espectador mira al menos 30 segundos sin omitirlo (o la duración total del anuncio si dura menos de 30 segundos).

Si bien el Journal señala que Google promete que estos anuncios aparecerán en "sitios de alta calidad, antes del contenido de video principal de la página, con el audio activado", Adalytics descubrió que este no era el caso el 80 por ciento de las veces según los datos de 1100 marcas de 2020 a 2023.

En cambio, Adalytics descubrió que Google ha estado colocando anuncios en pequeños reproductores de video silenciados que aparecen en la esquina de la pantalla. También descubrió que a veces se reproducen automáticamente en un bucle "sin ninguna interacción o iniciación del espectador", ya que algunos casos oscurecen el botón "saltar". Adalytics llama a esto "una violación directa de los estándares de calidad de Google para los anuncios TrueView" y dice que podría haber "inflado artificialmente" las tasas de finalización de anuncios. Esto significa que los anunciantes podrían haber estado pagando por vistas de anuncios que no estaban a la altura de lo que prometió Google.

En una respuesta publicada el miércoles , Google llama a las afirmaciones de Adalytics "extremadamente inexactas". Afirma que el informe "implica erróneamente" que los anunciantes gastan la mayor parte de su dinero en campañas que aparecen en los sitios de socios de video de Google. La compañía argumenta que la "abrumadora mayoría de las campañas de anuncios de video se publican en YouTube".

Google también dice que los anunciantes pueden revisar los anuncios que colocan en sitios web de terceros, así como prohibir que aparezcan en ciertos sitios. La compañía agrega que también prohíbe a los editores "participar en prácticas de publicación de anuncios perjudiciales, invasivas o engañosas".

Nandini Jammi, cofundadora del grupo de vigilancia de la industria publicitaria Check My Ads, detectó una gran inconsistencia en el lenguaje que usó Google en su respuesta a la investigación. La publicación del blog de Google dice que ofrece "la opción de optar por no" publicar anuncios en sitios de terceros "en cualquier momento", pero Jammi descubrió que este no es el caso según la propia página de soporte de Google :

El portavoz de Google, Christopher Lawton, le dice a The Verge que "hay varios tipos de campañas y ofrecemos la exclusión voluntaria de Google Video Partners para cada una de ellas". Lawton señala que los anunciantes "siempre pueden trabajar con sus representantes de cuenta" si desean excluir sitios de terceros de las campañas de rendimiento.

Pero los anuncios de baja calidad no son la única preocupación aquí. Si bien Google dice que examina a sus socios externos en función de los criterios de su Promesa de seguridad de anuncios de video , eso parece estar en desacuerdo con algunos de los sitios web en los que publica anuncios. En particular, Adalytics llama la atención sobre varios informes sobre la aparición de anuncios de Google en aplicaciones de Android que no están disponibles en Google Play Store, algunos de los cuales eran de desarrolladores con sede en países sancionados por el gobierno de EE. UU., incluido Irán. Como señaló Adalytics, esto plantea preocupaciones sobre si los anunciantes habían estado pagando inadvertidamente a las entidades sancionadas.

Además, un informe de Check My Ads desglosa la investigación de Adalytics y destaca varios sitios web de terceros cuestionables en los que Google permite que se publiquen sus anuncios, como los sitios de medios controlados por el estado ruso Russia Today y Pravda . Otros sitios mencionados por Check My Ads incluyen el medio de derecha Breitbart , que ya ha sido bloqueado por más de 4.000 anunciantes ; el blog financiero de extrema derecha Zero Hedge , que fue acusado el año pasado de difundir propaganda rusa ; y Newsmax , otro medio de derecha que fue demandado por difamación por informar sobre la conspiración infundada de Dominion Voting.

En una declaración proporcionada a Adalytics y Check My Ads, Paul Tang, miembro del Parlamento Europeo, criticó a Google por la posibilidad de que el Parlamento haya estado pagando por anuncios que aparecían en sitios web rusos. “Google se convierte deliberadamente en la muñeca de juego de los dictadores, y también arrastra al Parlamento Europeo por el barro”, dice Tang. “El mismo Parlamento que declaró a la Federación Rusa en noviembre de 2022 como estado patrocinador del terrorismo, se anuncia en sitios web de propaganda rusa como Pravda debido al escandaloso sistema de YouTube”.

En este punto, no está claro qué sigue para Google, pero Jammi le dice a The Verge que "los anunciantes tienen derecho a un reembolso" del dinero gastado en anuncios malos. “Los anunciantes no solo merecen la devolución de su dinero, sino que también merecen obtener los datos que necesitan para realizar una auditoría de los datos que Google les ha proporcionado hasta la fecha porque no podemos estar seguros de que Google les reembolsará la cantidad correcta”.

Check My Ads también está pidiendo a los anunciantes que le pidan a Google que haga que los anuncios que se ejecutan en los sitios asociados sean opcionales, así como también que el gigante de las búsquedas comparta cómo examina estos sitios web.

Las empresas de publicidad ya han comenzado a reaccionar a los hallazgos de Adalytics... y no pinta bien para Google. Michael Feeley, cofundador de Black Bean Media, una empresa de gestión de publicidad programática, le dice a The Verge que esto debería "ser una llamada de atención para los anunciantes que participan en el ecosistema de Google [y] compran videos programáticos en general".