Google está probando fondos de video de Meet generados por IA

Para aquellos que ya tienen la función habilitada en su cuenta, activarla es tan simple como hacer clic en el ícono de efectos en la parte inferior derecha de su video de vista previa antes de unirse a una reunión, escribir un mensaje que describa lo que le gustaría y luego eligiendo entre una selección de categorías, como se ve en este útil GIF de Google:

Luego, si ya está en una reunión y quiere cambiar las cosas, la opción está escondida en la opción "Aplicar efectos de visión" en el menú de tres puntos. Traté de probarlo, y me entristece informar que no parece estar entre los que están en el lanzamiento inicial a pesar de estar en el programa de prueba de Google. Google dice en su página de soporte que la función se está implementando gradualmente y es posible que aún no esté disponible para usted.

Probablemente sea mejor, ya que simplemente intentaría crear horribles fondos de montañas rusas con el tema de HR Giger o algo así, que es decididamente poco profesional.

Pero tal vez tengas más suerte que yo. Si desea probar y aún no forma parte del programa de pruebas de Workspace Labs, puede solicitar unirse en el sitio de Google. Luego, si olvida lo que dije anteriormente, solo diríjase a la página de soporte de Google que describe cómo obtener fondos generados por IA para su reunión y compruébelo usted mismo.

Sin embargo, hay una advertencia importante que debe tener en cuenta si se registra: la política de privacidad de Workspace Labs de Google para cuentas personales dice que "los revisores humanos leen, anotan y procesan sus datos de Workspace Labs" para mejorar las funciones. Puede encontrar un lenguaje similar en la página de soporte vinculada anteriormente.

Las herramientas de trabajo de IA de Google compiten con la suite AI Copilot de Microsoft 365, que Microsoft dijo que está cobrando a las empresas $ 30 mensuales por persona para usar.

Google comenzó a inscribirse en sus laboratorios de búsqueda y espacio de trabajo de IA en mayo , dando a los usuarios la oportunidad de servir como conejillos de indias para su chatbot Bard , así como otros experimentos de IA que anunció en Google I/O . Los usuarios del programa pueden probar, por ejemplo, los resúmenes generados por IA de Bard o su función NotebookLM que puede revisar sus documentos, entrenándose para ser su asistente personal.