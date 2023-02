Google está trabajando para mejorar una función de videos en Chrome

La última versión beta de Chrome, la versión 111, incluye una versión de prueba de una función que podría hacer que la función de imagen en imagen del navegador sea significativamente más útil. En lugar de ser solo para reproducir videos, Google está buscando permitir que muestre básicamente cualquier contenido web en una ventana flotante que permanece encima de todas sus otras ventanas.

Hay bastantes formas en las que esta característica, que se llama Document Picture-in-Picture, podría ser útil. Algunos de los ejemplos de Google son en su mayoría solo giros sobre cómo funciona la imagen en imagen, como reproductores de video pero con una interfaz de usuario personalizada (como botones para indicar que me gusta o no me gusta un video, una línea de tiempo o subtítulos) o un mini reproductor para videoconferencias. que te permiten ver una cuadrícula de personas y controles de acceso para silenciarte o levantar la mano.

Pero es fácil imaginar applets completos que también aprovechen la API; hay un sitio web de pomodoro que ya lo está usando con navegadores compatibles, y definitivamente usaría un sitio web que me diera un bloc de notas o una lista de tareas de imagen en imagen. Google también sugiere que la función podría usarse para mostrar, por ejemplo, una lista de reproducción para su música.

Por supuesto, si muchos sitios comienzan a usar la función de imagen en imagen de documento completo, sería bueno que la función llegara a los navegadores con motores que no son Chromium. Sin embargo, actualmente no está claro si eso sucederá. Uno de los desarrolladores de la función preguntó a los equipos asociados con Firefox y Safari su posición al respecto, y no obtuvo una respuesta definitiva. Sin embargo, la gente del equipo de Mozilla planteó algunas preocupaciones sobre el uso de la función como un lugar para molestas ventanas emergentes, y la gente de Apple no estaba segura de si sería posible en iOS.

Según el rastreador de Chrome Platform Status , la función se probará hasta Chrome 115, que probablemente se lanzará en algún momento de junio. Después de eso, los desarrolladores probablemente considerarán cualquier comentario que reciban sobre la función y decidirán cómo avanzar.

Si desea activar la compatibilidad con la función, puede habilitar su indicador pegando chrome://flags/#document-picture-in-picture-api en su barra de URL y eligiendo habilitado en el menú desplegable. En este punto, probablemente no haya muchos sitios que lo admitan, pero es posible que encuentre algunos.